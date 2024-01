Zadzwoń i zgłoś próbę oszustwa w internecie. Ten numer telefonu warto znać

Co prawda grudzień już za nami – a był to najgorętszy, pod względem ilości dokonywanych prób rozmaitych oszustw w cyberprzestrzeni, okres w roku – ale nie zmienia to faktu, że internetowi oszuści nadal są wśród nas i oczywiście pozostają aktywni.

Przypomina o tym organizacja CERT Orange Polska, zajmująca się bezpieczeństwem posiadaczy smartfonów w sieci. Już jakiś czas temu uruchomiła ona specjalny numer telefonu, pod którym każdy użytkownik internetu i telefonii komórkowej, bez względu na to, do jakiej sieci należy, może zgłaszać zauważone przez siebie próby oszustwa.

508 700 900. Ten numer telefonu warto znać

Na powyższy numer telefonu, należący do CERT Orange Polska, każdy z nas może przekierować podejrzane lub już na pierwszy rzut oka fałszywe wiadomości – np. takie, które zachęcają nas do kliknięcia w jakiś link lub stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych.

W tego typu wiadomościach internetowi oszuści bardzo często podszywają się m.in. pod banki lub popularne platformy zajmujące się handlem w sieci, takie jak chociażby OLX, który na dzień dzisiejszy jest prawdziwą wylęgarnią fałszywych wiadomości nadawanych przez cyberprzestępców. A zatem jeszcze raz: 508 700 900 – warto zapamiętać ten numer i korzystać z niego za każdym razem, gdy jest się świadkiem próby dokonania oszustwa w cyberprzestrzeni.

Oszuści najczęściej polują na seniorów

Jak informowaliśmy zaledwie przed kilkoma dniami, w 2023 roku cyberprzestępcy, zajmujący się oszustwami telefonicznymi, tylko od osób powyżej 65. roku życia zdołali wyłudzić ponad 141 mln złotych. Seniorzy stanowią grupę najbardziej zagrożoną oszustwami w internecie, warto więc nieustannie uświadamiać takie osoby ze swojego najbliższego otoczenia o czyhających na nie niebezpieczeństwach.

