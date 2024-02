Oszuści podszywają się pod KGHM. Spółka zachęca, by zgłaszać fałszywe posty i profile

Oszuści podszywają się pod KGHM

KGHM, czyli jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, apeluje o zachowanie ostrożności podczas korzystania z mediów społecznościowych i przestrzega przed fałszywymi profilami, wykorzystującymi jej wizerunek. W sieci bardzo często pojawiają się ostatnio posty zachęcające do inwestowania w metale szlachetne. Miejcie na uwadze, że to kolejna fala oszustw w social mediach.

Jak czytamy na profilu spółki na Facebooku, cyberprzestępcy wykorzystują jej wizerunek do tego, by dokonywać kradzieży na łamach mediów społecznościowych. Oszuści, korzystający z fałszywych profili, publikują specjalnie przygotowane posty, przekierowujące na stronę internetową, która została stworzona do tego, by wyłudzać wrażliwe dane osobowe odwiedzających ją osób. Te dane są z kolei następnie wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do bankowości elektronicznej użytkowników i opróżniania ich kont bankowych.

KGHM apeluje, by zgłaszać oszustów

W swoim komunikacje spółka KGHM zaapelowała do obserwujących ją osób, by zgłaszały one wszelkie podejrzane aktywności w sieci, powiązane z jej wizerunkiem. Wszelkie informacje, wraz ze zrzutami ekranu, można wysyłać na adres e-mail scam[at]kghm.com. O tego typu przypadkach KGHM zamierza informować stosowne organy ścigania.

Okazuje się zresztą, że skala oszustw, wykorzystujących wizerunek i reputację KGHM, jest w sieci na tyle duża, że spółka uruchomiła nawet specjalną stronę internetową, na której wyjaśnia, jak można zachować bezpieczeństwo i co należy zrobić w przypadku zetknięcia się z przejawami cyberprzestępczości w sieci.

KGHM jednoznacznie poinformowało, że nie prowadzi obecnie żadnego programu inwestycji w złoto, srebro czy miedź, który byłby skierowany do klientów detalicznych i inwestorów indywidualnych.

Czytaj też:

TikTok powoli staje się królem polskich social mediów. Dogania już nawet InstagramCzytaj też:

Oferują drogie buty w niskich cenach, a następnie czyszczą konto bankowe. Oszuści znowu groźni na Facebooku