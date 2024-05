W Polsce co 40 minut ktoś chce wyłudzić pieniądze na skradzioną tożsamość. Minister pokazał, jak temu zapobiec

Coraz więcej osób pada ofiarą oszustów, którzy używają naszych danych osobowych, by np. wziąć kredyt. Aby temu zapobiec, 17 listopada ub.r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę „Zastrzeż PESEL”, dzięki której obywatele mogą zabezpieczyć swoje dane osobowe. Od tego czasu już ponad 2,7 mln osób zastrzegło swój PESEL. Natomiast od 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe będą musiały sprawdzić Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL, zanim udzielą komuś pożyczki czy podpiszą umowę.

– Zachęcam każdego do tego, aby zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić szybko i wygodnie przez stronę gov.pl, aplikację mObywatel lub w urzędzie. Takie zastrzeżenie można w każdej chwili wycofać – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej.

Minister cyfryzacji podkreślił, że zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu zwiększenie ochrony danych osobowych i zapobieganie ich nieuprawnionemu wykorzystaniu. W obliczu rosnącej liczby przypadków kradzieży tożsamości, jest to krok, który może uchronić obywateli przed poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że co 40 minut w Polsce dochodzi do próby wyłudzenia kredytu lub innych nadużyć finansowych na skradzione dane osobowe.

Sposób na ochronę przed cyberprzestępczością

Obecnie to ofiara przestępstwa kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne lub finansowe. Nowe przepisy zmienią tę sytuację. Jeśli obywatel zastrzeże swój PESEL i w tym czasie ktoś zaciągnie na niego zobowiązanie, instytucja finansowa nie będzie mogła domagać się od tej osoby np. spłaty długu.

– Gdy nasz PESEL jest zastrzeżony, oszuści nie powinni móc wykorzystać naszych danych, aby zawrzeć umowę, np. na kredy. Od 1 czerwca 2024 r. obywatele z zastrzeżonym PESEL-em, którzy padną ofiarą oszustwa i ktoś weźmie kredyt na ich dane, nie będą musieli spłacać takiego kredytu – podkreślił minister.

– Rozwiązanie przedstawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jest jednym z najlepszych zaworów bezpieczeństwa. Do tej pory swój PESEL zastrzegło tylko ponad siedemset tysięcy osób starszych, czyli około dziesięć procent wszystkich seniorów – dodała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnownicz.

Dlaczego warto zastrzec PESEL i jak to zrobić

Nowe przepisy chronią osoby z zastrzeżonym numerem PESEL przed oszustwami finansowymi. W przypadku zaciągnięcia pożyczki na zastrzeżony numer, odpowiedzialność za spłatę spoczywa na instytucji, która nie sprawdziła rejestru. Zastrzeżenie PESEL można łatwo wykonać m.in. przez aplikację mObywatel. Użytkownik może również cofnąć zastrzeżenie w dowolnym momencie, na stałe lub na określony czas. Zmiany te zwiększają bezpieczeństwo danych osobowych i chronią przed kradzieżą tożsamości.

