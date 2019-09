Metro 2033 za darmo w Epic Games Store. Fani kultowej książki będą zadowoleni

Po wojnie nuklearnej mieszkańcy Moskwy zeszli do podziemi i zamieszkali na stacjach dawnego metra – jednego z najgłębszych i najrozleglejszych na świecie. Nie mogą jednak czuć się bezpieczni, ponieważ na powierzchni nie da się żyć, a do podziemi ściągają coraz groźniejsze stworzenia, mutujące na skutek radioaktywnego promieniowania. Tak mniej więcej przedstawia się świat wykreowany przez rosyjskiego pisarza Dmitrija Głuchowskiego, który pochłonął miliony czytelników na całym świecie.

Prozę Rosjanina szybko przełożono na język gier komputerowych. W 2010 roku postało Metro 2033, w 2013 Metro: Last Light, a później Metro Redux, czyli odświeżone wersje dwóch pierwszych części. W lutym 2019 roku zadebiutowała trzecia część – Metro Exodus. Użytkownicy Epic Games Store otrzymają więc pierwszą grę z serii Metro i to całkowicie za darmo. Jedyne, co muszą zrobić, to założyć konto w internetowym sklepie i przypisać do niego promowane na stronie głównej Metro Redux. Mają na to czas do przyszłego tygodnia – do czwartku 3 października, godziny 17:00. Jak pokazują oceny na Metacritic (90/100) – naprawdę warto.

Oprócz tego EGS przygotował też drugą darmową grę, zatytułowaną Everything. Jak sama nazwa wskazuje, jest to symulator... wszystkiego. To eksperymentalny, niezależny tytuł, który warto sprawdzić, jako ciekawostkę. Z kolei w przyszłym tygodniu do zgarnięcia będzie ciekawa gra Minit.