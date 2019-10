22-latek dostał pracę w klubie piłkarskim. Zdecydowały... jego wyniki w Football Managerze

22-letni zaledwie Andrej Pavlović to w świecie futbolu już weteran. Aż trzy prowadzone przez niego kluby (Bayern Monachium, Tottenham Hotspurs, Manchester City) dochodziły do półfinałów Ligi Mistrzów. Grając lokalnymi klubami zgarnął też 10 mistrzostw Serbii i 6 krajowych pucharów.

To nic, że wszystkie wymienione osiągnięcia Andrej zdobywał bez wychodzenia z pokoju, grając na komputerze w ulubioną grę. Władze FK Bezanija uznały, że dobre wyniki w Football Managerze są wystarczające dla kogoś, kto stara się o staż na stanowisku analityka.

Drugoligowy klub zaprosił 22-latka na rozmowę, a jego dyrektor zaprosił Andreja do obejrzenia spotkania z FK Dedinje. Bezanija wygrała 2:1, a nowy analityk dostał propozycję pracy. Na początku niestety za darmo, ponieważ klub zmaga się z trudną sytuacją finansową. – Jeśli nadarzy się szansa, chciałbym zrobić karierę jako skaut piłkarski albo analityk. Od dawna jest to moim marzeniem i czymś, co robię całkiem nieźle – mówił.

