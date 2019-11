Overwatch za darmo przez tydzień. Wypróbuj najpopularniejszy obecnie „hero shooter”

Overwatch od Blizzarda to konkurent dla takich tytułów jak Apex Legends, Paladins czy nawet Team Fortress 2. Wszystkie te produkcje charakteryzuje fakt, że bohaterowie, którymi gramy, różnią się charakterystykami i możliwościami. Czyni to rozgrywkę znacznie odmienną od klasycznych strzelanin, takich jak np. Counter Strike czy Call of Duty.

Na Overwatcha warto zwrócić uwagę nie tylko dlatego, że jest w swoim gatunku najpopularniejszy. Jego niewątpliwym plusem jest także dostępność: znajdziemy go zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na wszystkich konsolach: PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch (Z tym, że ta ostatnia konsola nie została objęta promocją). No i jest za darmo aż do 4 grudnia, czy to nie wystarczający argument?

