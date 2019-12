Polacy wydają symulator Jezusa. W grze będzie można czynić cuda i walczyć z szatanem

„«I am Jesus Christ» to realistyczny symulator zainspirowany historiami z Nowego Testamentu. Cofnij się w czasie i podążaj tą samą drogą, którą 2000 lat temu podążał Jezus Chrystus” – czytamy w oficjalnym opisie gry – „ Módl się jak On, aby zyskać moc Ducha Świętego i pomagać ludziom wokół ciebie. Walcz ze złem, czyń cuda, wskrzeszaj umarłych, czuj się i zachowuj się jak On ” – dodano.

Twórcy zapowiadają, że podczas rozgrywki będziemy mogli dokonać ponad 30 cudów, takich jak uzdrawianie i karmienie ludzi, chodzenie po wodzie czy uciszanie sztormu. Mamy też walczyć z szatanem i patrząc oczami Jezusa doświadczyć ukrzyżowania i zmartwychwstania.

Na pierwszym zwiastunie możemy zobaczyć, że grafika gry nie jest najnowocześniejsza, a rozgrywka nie wygląda na zbyt skomplikowaną. Za grą stoi mało znane polskie studio SimulaM, ale wydawcą jest znana z tego typu gier, notowana na warszawskiej giełdzie spółka PlayWay. Spółka odpowiada za takie gry jak symulator mechanika, wędkarza, złodzieja, farmera, czy operatora numeru alarmowego.

Gra ukarze się na platformie Steam. Nie wiadomo jeszcze kiedy będzie miała swoją premierę. Na karcie produkcji czytamy jedynie, że „wkrótce”.

