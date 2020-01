CDP zwalnia większą część załogi. Nieoficjalnie: To wina przesunięcia premiery Cyberpunka

W czwartek 23 stycznia portal polskigamedev.pl powołując się na kilka źródeł poinformował o masowych zwolnieniach w spółce CDP. To firma, która na naszym rynku wydała m.in. Wiedźmina 3, Diablo 2 czy Baldur's Gate. Warto w tym miejscu zastrzec, że CDP to nie to samo, co CD Projekt RED.

CDP sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją gier, stanowiąca w przeszłości wydawniczą część CD Projektu. Obecnie jednak strukturalnie nie ma nic wspólnego z grupą CD Projekt, ani ze sklepem CDP.pl. CDP, której właścicielem jest Merlin, ostatnio wydała w Polsce takie tytuły jak Control, Greedfall, F1 2019 oraz The Surge 2. Miała też zająć się dystrybucją zapowiadanego na kwiecień hitu CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. Premierę gry „Redów” przesunięto jednak na wrzesień. Dziennikarze „Komputer Świat” twierdzą, że to właśnie ta decyzja stoi za problemami w CDP. Jak podaje portal, „podobno sam wydawca nie wiedział o tych planach wcześniej (a ten ruch mógł być już przygotowany w zeszłym roku) i przygotował już ogromną machinę marketingową, łącznie z pudełkami, plakatami i gadżetami – część z nich zawierać miała nieaktualną już datę premiery, informacje i screeny, które za pół roku będą najpewniej zmieniane”. Wszystkich zaniepokojonych zamówieniami gry Cyberpunk 2077 uspokoił już sam producent gry. Na kontach społecznościowych tytuły pojawił się komunikat odnoszący się do doniesień prasowych. „Wszystkie zamówienia przedpremierowe gry Cyberpunk 2077, złożone bezpośrednio u dystrybutora CDP Sp. z o.o zostaną zrealizowane” – czytamy. Czytaj także:

