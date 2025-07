Awaria w białoruskich bankach. Pieniądze z kont nagle zniknęły

We wtorek przed południem w Białorusi doszło do poważnej awarii w trzech największych bankach: Belarusbanku, Belagroprombanku i Belinvestbanku. Wielu klientów zgłosiło, że po zalogowaniu do bankowości elektronicznej zauważyli nieprawidłowości w saldach swoich kont. W niektórych przypadkach pieniądze całkowicie zniknęły, a u części użytkowników pojawiły się nawet salda ujemne.

Awaria oprogramowania

Za kryzys odpowiedzialna jest awaria oprogramowania w Banking Processing Center – centrum przetwarzania danych, które obsługuje transakcje bankowe w Białorusi. Informacje o problemach technicznych natychmiast wywołały niepokój wśród użytkowników, którzy zaczęli masowo dzielić się swoimi obawami w mediach społecznościowych.

Aleksander Sotnikow, dyrektor generalny Banking Processing Center, uspokaja klientów i zapewnia, że żadna gotówka nie została utracona, a pieniądze nie zniknęły na skutek kradzieży. – "Wszystko będzie dobrze" – podkreślił w oficjalnym komunikacie. Według jego zapewnień problem jest znany, a zespół techniczny wie, jak go usunąć. Konieczne jest jednak jeszcze trochę czasu na przywrócenie poprawnego działania systemu.

Banki reagują

Banki zapowiadają, że awaria zostanie rozwiązana do końca dnia, a wszyscy klienci odzyskają dostęp do prawidłowych danych dotyczących środków na swoich kontach. Mimo zapewnień, sytuacja spowodowała chwilowe zamieszanie i obniżyła zaufanie części klientów do stabilności systemów bankowych.

Choć banki nie podały dokładnej przyczyny problemu, wskazano, że kłopoty miały charakter techniczny i nie były wynikiem działania osób trzecich. Banking Processing Center zobowiązało się do dalszej komunikacji z klientami i szybkiego przywrócenia pełnej funkcjonalności systemów.

