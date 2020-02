Główni konkurenci Xboxa? Już nie Sony i Nintendo. Zaskakujące słowa szefa projektu

Już nie producenci konsol PlayStation i Switch są głównymi konkurentami Microsoftu. Tak twierdzi Phil Spencer, szef działu gier, który odpowiedzialny jest za tworzenie Xboxa. Jeśli nie najwięksi producenci konsol, to kto?

Przyszłość w chmurze

Zdaniem szefa Xboxa obecnie należy patrzeć w innym kierunku. Konkurencją zdaniem Spencera są obecnie chmurowe usługi zapewniające dostęp do gier. „Gdy mówimy o Nintendo i Sony, mamy do nich olbrzymi szacunek, ale to Amazon i Google będą w przyszłości naszą główną konkurencją” –powiedział dla Protocol. „Ani Nintendo, ani Sony takiej infrastruktury nie posiadają” – dodał.

Dyrektor w Microsofcie odnosi się do takich usług jak Stadia, którą niedawno uruchomił Google. Jak działają tego typu usługi? Gracze, zamiast kupować drogą konsolę oraz gry, mogą korzystać z tytułów umieszczonych na serwerach chmurowych. Likwiduje to barierę, która wynika z konieczności częstego ulepszania sprzętu tak, aby nowe gry działały bez zarzutu. Co prawda Stadia nie uniknęła swoich problemów. Zaraz po premierze gracze skarżyli się na duże problemy z tak zwanym "input lagiem", czyli opóźnieniem między sygnałem wysyłanym przez kontroler a tym, jak reaguje gra.

