Cyberpunk 2077. CD Projekt RED zarzucił nas nowymi materiałami. Zobaczcie broń, jaka trafi w nasze ręce

W drugim odcinku Night City Wire mogliśmy zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki, pokazujące kolejne zakątki najważniejszego miasta Cyberpunk 2077 – Night City. A to tylko „przy okazji” prezentowania dwóch głównych aspektów rozrywki: historii (kilku) głównego bohatera oraz zróżnicowanych sposobów na dynamiczne likwidowanie naszych przeciwników.

Z prezentacji wynika, że będziemy mieli wpływ nie tylko na przyszłość głównego bohatera, ale do pewnego stopnia wskażemy też jego ogólną ścieżkę z przeszłości. Do wyboru będą trzy rodzaje takich dróg życiowych: „Nomad”, „Street Kid” i „Corpo”. Oprócz opisowej historii i zróżnicowanych prologów owe „ścieżki życia” mają być czymś podobnym do klas znanych z innych gier RPG.

O uzbrojeniu dowiedzieliśmy się tyle, że ma być zróżnicowane i podzielone na broń palną białą, białą oraz wszczepianą w ciało gracza. Samo strzelanie ma być dodatkowo podzielone na „power weapons”, „tech weapons” i „smart weapons” Część pocisków ma być sterowana automatycznie, więc przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii gracz będzie mógł trafiać w przeciwnika nawet za osłonami i niekoniecznie w linii prostej.

Cyberpunk 2077 — Night City Wire: Episode 2

Cały drugi odcinek prezentacji Night City Wire



Cyberpunk 2077 – A Like Supreme by SAMURAI (Refused)

Nowy utwór nagrany specjalnie na soundtrack z gry



Cyberpunk 2077 — Tools of Destruction

Narzędzia zniszczenia - im bardziej pomysłowe, tym lepiej.



Cyberpunk 2077 — Lifepaths

Jaka będzie twoja historia?

