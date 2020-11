„Spróbujmy jeszcze raz”. CD Projekt przypomina, że do premiery Cyberpunka 2077 pozostał miesiąc

„Spróbujmy jeszcze raz: do premiery Cyberpunka 2077 został dokładnie miesiąc!” – taki komunikat pojawił się na oficjalnym profilu gry na Facebooku. To nawiązanie do dokładnie takiego samego komunikatu, który firma opublikowała trzy tygodnie temu, na miesiąc przed zapowiadana wcześniej premierą gry Cyberpunk 2077.

Wtedy też opublikowano po raz pierwszy poniższą reklamę produkcji z Keanu Reevesem w roli głównej, którą dziś przypomniano w facebookowym wpisie. Uwaga! Obecnie premiera gry zapowiedziana jest na 10 grudnia, czyli dokładnie za miesiąc od dzisiaj, a w filmie występuje jeszcze stara, nieaktualna już data premiery.

CD Projekt. Kurs akcji na miesiąc przed premierą

Ciekawa sytuacja ma miejsce na giełdzie, na miesiąc przed premierą Cyberpunka 2077. Od wczoraj kurs akcji polskiego producenta gier mocno zanurkował. Nie jest to jednak związane z samą grą, a z informacjami o opracowaniu skutecznej szczepionki na koronawirusa.

Wydaje się, że inwestorzy uznali, że sytuacja związana z pandemią powoli zmierza ku końcowi. O ile dla wielu spółek oznaczało to duże wzrosty, a następnie korektę nadmiernego optymizmu, to w przypadku branży gier giełda wczoraj zareagowała nerwowo, a akcje CD Projektu uległy kilkuprocentowej przecenie. Widocznie inwestorzy obawiają się, że zakończenie pandemii wpłynie na zmniejszenie olbrzymiego zainteresowania grami wideo, jakie ma miejsce od jej początku.

O godz. 16:30 za jedną akcję CD Projektu trzeba zapłacić ok. 368 złotych, czyli ok. 1 proc. mniej niż na zamknięcie wczorajszego dnia.

