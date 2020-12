Gdzie kupić Cyberpunk 2077? Podpowiedź znajdziecie w krótkim filmie od samych twórców

– Dziś chcemy nagrać wideo tylko po to, by powiedzieć „dziękujemy za wasze wsparcie” – zaczyna Hollie Benett, od której pałeczkę przejmują w dalszej części filmu kolejni pracownicy CD Projekt. – Dziękujemy za dodawanie do listy życzeń, zamówienia przedpremierowe i za kupowanie bezpośrednio na GOG.com. Ponieważ jeżeli kupujecie na GOG-u, cała kwota zostaje w rodzinie CD Projektu i możemy dalej robić razem niesamowite rzeczy – zapewniają nas kolejne osoby.

– Ciężko pracowaliśmy nad tą grą przez długi czas i wspaniale jest wreszcie dostarczyć ją w wasze ręce i dowiedzieć się, co o niej myślicie. Przelaliśmy w nią nasze serca i dusze i będziemy obserwować z żywym zainteresowaniem wszelkie nagrania z gry, które wrzucicie do sieci – możemy usłyszeć dalej.

– I naprawdę, naprawdę chcemy podziękować wam, że wierzyliście w Cyberpunka 2077 przez cały ten czas – podkreślała jedna z producentek, Olga Cyganiak. Każda pojedyncza wiadomość nadesłana do nas, to wasze nieustanne wsparcie i naprawdę nie możemy doczekać się, aż zanurzycie się w Night City. Dziękujemy – podkreślali pracownicy CDP.

Preload Cyberpunka 2077. GOG, Steam, Epic, PlayStation i Xbox

Jako pierwsi swoją kopię Cyberpunka 2077 pobrać będą mogli klienci sklepu GOG.com. To ukłon w stronę fanów, którzy wspierają twórców gry. Jako że serwis Serwis Good Old Games należy do grupy CD Projekt, 100 procent zysków ze sprzedaży tytułu na tej platformie trafi bezpośrednio do producenta. Ściąganie zostanie z GOG-a umożliwione o godzinie 12:00.

Kolejne sklepy online z grami to Steam i Epic Games Store. Użytkownicy tych dwóch platform swoje kopie Cyberpunka 2077 będą mogli pobierać od godziny 17:00. Gracze konsolowi posiadający PlayStation 4 lub 5 będą mogli ściągnąć Cyberpunka od wtorku 8 grudnia, od godziny 1 w nocy. Z kolei właściciele Xboksów grę polskiego studia mogli pobierać już od... 3 grudnia.

Cyberpunk 2077. Premiera

Sama premiera odbędzie się oczywiście 10 grudnia o godzinie 1:00 czasu polskiego (dla posiadaczy komputerów PC lub korzystających z usługi Google Stadia). Gracze konsolowi na całym świecie odpalą grę o północy czasu lokalnego.

W dniu premiery na wprost.pl ruszy relacja, w której będziemy opisywać na żywo swoje pierwsze wrażenia z rozgrywki. Pokażemy najciekawsze screenshoty, przybliżymy Wam szczegóły, które najbardziej zaciekawiły nas w grze. Postaramy się, aby relacja była pozbawiona spoilerów. Nie chcemy Wam psuć zabawy!



Kiedy premiera?

Premiera gry zaplanowana została na 10 grudnia 2020 roku. Polscy gracze będą mogli włączyć Cyberpunka 2077 dokładnie o 1 nad ranem. CD Projekt udostępnił mapę z dokładnymi godzinami premiery na całym świecie. Można się z niej dowiedzieć także, że możliwe będzie wcześniejsze pobranie gry.

Kiedy można pobrać grę?

Dla graczy, którzy będą grali w Cyberpunka na komputerach stacjonarnych przewidziano dwie godziny, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie ściągania gry w wersji cyfrowej. Pierwsi będą mogli zrobić to gracze, którzy kupią swoją kopię na platformie gog.com należącej do Grupy CD Projekt. Rozpoczęcie pobierania plików instalacyjnych możliwe będzie już 7 grudnia o godzinie 12.00. Gracze, którzy kupili grę na Steamie lub Epic Store będą musieli poczekać do 7 grudnia do godziny 17.00

Gracze, którzy zamierzają grać na konsolach Playstation i Xbox również będą mogli pobrać grę wcześniej. W przypadku Xboxów taka możliwość została odblokowana w czwartek 3 grudnia o godzinie 17.00. Gracze, którzy zamierzają grać na Playstatnion, pobiorą grę na 48 godzin przed premierą, czyli we wtorek 8 grudnia o 1.00.

Cena

Cyberpunka 2077 można kupić na kilku platformach cyfrowych oraz w wersji fizycznej. Za płytę z grą na PC trzeba zapłacić od 209 do 219 zł. Wersja na PlayStation 4 i 5 jest droższa o mniej więcej 50 zł. Najczęściej spotykane ceny to od 237 do 269 zł. W podobnych cenach jest wersja dla posiadaczy Xboxów. Najtaniej gra dostępna jest za 237,9 zł, ale przeważa cena 269 zł.

Dla posiadaczy pecetów istnieje także możliwość pobrania gry w wersji cyfrowej na jednej z dostępnych platform. Na gog.com, Steamie i Epic Storze gra kosztuje 199 zł.

Wymagania sprzętowe

Wymagania minimalne

Jednym z najczęściej powtarzanych pytań wśród graczy jest obecnie to, czy Cyberpunk „pójdzie” na ich komputerze? CD Projekt odpowiedział na ten dylemat, podając minimalne wymagania sprzętowe gry. Należy jednak pamiętać, że gracze, którzy zdecydują się na włączenie gry na takich maszynach, nie będą mogli w pełni cieszyć się z produktu przygotowanego przez polskie studio.

System operacyjny:

Windows 7 lub Windows 10 (64-bitowe)

Windows 7 lub Windows 10 (64-bitowe) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor :

Intel Core i5-3570K 3,4 GHz lub AMD FX-8310 3,4 GHz

: Intel Core i5-3570K 3,4 GHz lub AMD FX-8310 3,4 GHz Karta graficzna:

GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470

GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470 Pamięć RAM:

8 GB

8 GB Miejsce na dysku:

70 GB. Zalecany dysk SSD

Wymagania zalecane

Jeśli gracz chce się cieszyć pełnym produktem, płynną rozgrywką, a także odtworzeniem produktu w wysokiej rozdzielczości, powinien jednak dysponować nieco lepszym sprzętem. Aby Cyberpunk 2077 dobrze działał na wysokich ustawieniach graficznych, potrzebny będzie następujący komputer:

System operacyjny:

Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor:

Intel Core i7-4790 3,6 GHz lub AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz

Intel Core i7-4790 3,6 GHz lub AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz Karta graficzna:

GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470

GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon RX 470 Pamięć RAM:

12 GB

12 GB Miejsce na dysku:

70 GB SSD

Wymagania wysokie

System operacyjny:

Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor:

Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G Karta graficzna:

GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT

GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT Pamięć RAM:

12 GB

12 GB Miejsce na dysku:

70 GB SSD

Wymagania ultra

System operacyjny:

Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor: I

ntel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 3600

I ntel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna:

GeForce RTX 2080S / RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT

GeForce RTX 2080S / RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM:

16 GB

16 GB Miejsce na dysku:

70 GB SSD

Cyberpunk 2077 i Ray Tracing – jakie wymagania sprzętowe?

CD Projekt RED podał także wymagania dla graczy, który chcą się cieszyć grą z uwzględnieniem systemu Ray Tracing, czyli dodatkowego narzędzia, które w realistyczny sposób odwzorowuje odbicie światła. Jest ono oczywiście dużo bardziej obciążające dla sprzętu dlatego i wymagania sprzętowe dla ray tracingu są dużo wyższe

Wymagania minimalne

System operacyjny:

Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor:

Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G Karta graficzna:

Nvidia GeForce RTX 2060

Nvidia GeForce RTX 2060 Pamięć RAM:

16 GB

16 GB Miejsce na dysku:

70 GB SSD

Wymagania wysokie

System operacyjny:

Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor:

Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna:

Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3070 Pamięć RAM:

16 GB

16 GB Miejsce na dysku:

70 GB SSD

Wymagania ultra

System operacyjny:

Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Wersja DirectX:

DirectX 12

DirectX 12 Procesor:

Intel Core i7-6790 lub AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6790 lub AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna:

Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080 Pamięć RAM:

16 GB

16 GB Miejsce na dysku:

70 GB SSD

Keanu Reeves w Cyberpunk 2077 – kogo zagra?

Jedną z kluczowych ról w grze zagra Keanu Reeves, który wcieli się w Johnnego Silverhanda. Znany aktor po raz pierwszy pojawił się podczas targów E3 2019 w Los Angeles. Keanu Reeves niespodziewanie wyszedł wtedy na scenę i zapowiedział zwiastun gry. Gracze nie oczekiwali jednak, że będzie on jednym z jej głównych bohaterów. Postać, której wizerunku i głosu użyczył Reeves, ma być jednym z towarzyszy bohatera, w którego wcieli się gracz. Będzie on nierozłączną częścią głównej fabuły gry.

Czy można streamować?

CD Projekt zdaje sobie sprawę z potencjału marketingowego, jaki przynoszą obecnie media społecznościowe i serwisy streamingowe. Wielu graczy będzie ciało nagrywać filmy na YouTube, czy streamować rozgrywkę na Twitchu, Facebooku, czy Youtubie. W związku z tym, aby nie narażać ich na straty związane z blokowaniem czy demonetyzacją materiałów za naruszenie praw autorskich, studio dodało do gry przycisk "Wyłącz muzykę chronioną prawem autorskim". Dzięki temu w stacjach radiowych będzie puszczana wyłącznie muzyka, która nie sprawi twórcom problemów.

„Jak zawsze, gorąco zachęcamy wszystkich do nagrywania jak gracie w nasze gry i cieszymy się ilekroć widzimy wasze streamy. Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy wszystkie wasze streamy, materiały z rozgrywki, let's playe, poradniki, a może nawet speedruny po premierze Cyberpunka!” – czytamy w oficjalnym komunikacie CD Projektu.

Zadbano również o filtr nagości. Wiele serwisów jest wyczulona również na pokazywanie treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych widzów. Gracze, którzy będą chcieli transmitować swoją rozgrywkę, będą mogli także włączyć filtr cenzurujący nieodpowiednie treści.

Serial Edgerunners

CD Projekt zapowiedział, że na platformie Netflix pojawi się także dziesięcioodcinkowy serial oparty na świecie przedstawionym w grze. Stworzoną przez CD Projekt RED historię na ekrany przeniesie Studio TRIGGER, cenione przez fanów japońskiej animacji za swój wyjątkowy, niezwykle dynamiczny styl. Anime wyreżyseruje Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), któremu asystować będzie w roli drugiego reżysera Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) oraz pełniący funkcję dyrektora kreatywnego Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill). Postaci zaprojektują Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) oraz Yuto Kaneko (Little Witch Academia). Na potrzeby formatu scenariusz zaadaptują Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) oraz Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).

– Długo czekaliśmy na ten moment i wreszcie możemy ogłosić to oficjalnie: tworzymy anime w świecie Cyberpunka! – powiedział Adam Badowski, Game Director gry Cyberpunk 2077 oraz szef studia CD PROJEKT RED. – Cyberpunk towarzyszy mi od dziecka, ale nie tylko mi. Miłośników i miłośniczek gatunku, osób które chłoną wszystko, co ma do zaoferowania pod każdą postacią, jest w studio znacznie więcej. CYBERPUNK: EDGERUNNERS to nasz ukłon w kierunku klasycznego cyberpunka oraz świata filmu i animacji.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2022 rok.