Cyberpunk 2077 usunięty ze sklepu Sony. Dlaczego? To najlepiej pokazują MEMY

Memy o Cyberpunku 2077 najlepiej oddają skrajne emocje i opinie graczy po premierze długo oczekiwanej gry CD Projekt RED. Gracze uskarżają się na liczne błędy, glitche i niedoróbki zwłaszcza na konsolach PS4, Xbox One i starszych komputerach. W takim stanie gra po prostu nie powinna zostać wydana. Dlatego Sony zdecydowało o usunięciu gry ze swojego sklepu.

Cyberpunk 2077 usunięty z PlayStation Store

„Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store” – czytamy w giełdowym komunikacie wysłanym przez CD Projekt RED do KNF.

Równoczesnie poinformowano o mozliwości zwrotu gry. „Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom, które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców”

CD Projekt zapewnia, że będzie pracował nad naprawą wersji na konsole poprzedniej generacji. Duże łatki optymalizujące działanie najnowszej produkcji warszawskiego studia mają się pojawić w styczniu i lutym 2021 roku.

