Premier Polski w Tekkenie 7. To nie żart, zobaczcie zwiastun i przyjrzyjcie się dokładnie

Tekken to jedna z najbardziej znanych i szanowanych serii bijatyk na świecie. Włączenie do najnowszej części polskiej postaci to dla graczy z naszego kraju wiadomość dnia. Kiedy jeszcze dodamy do tego fakt, iż chodzi o panią premier... która wygląda jakoś tak znajomo... Tak, to zdecydowanie największe zaskoczenie pierwszych dwóch miesięcy tego roku.

Katsuhiro Harada w Polsce

Kiedy już pozbieramy szczękę z podłogi i po raz kolejny pokręcimy głową nad nieposkromioną fantazją Japończyków, warto zapytać o inspiracje twórców Tekkena. Okazuje się, że Katsuhiro Harada z Bandai Namco Entertainment odwiedził nasz kraj w 2020 roku i choć przez pandemię koronawirusa nie zwiedził za wiele, wystarczyło mu to do podjęcia odpowiedniej decyzji. Producent odpowiedzialny za markę Tekken wyjaśniał, że „w Polsce już wielokrotnie zdarzały się kobiety na stanowisku premiera”, a twórcy gry od dawna chcieli mieć tego typu postać w swojej galerii wojowników.

Twórca Tekkena współpracował z ambasadą Polski

Harada współpracował nawet z polską ambasadą w Japonii. W zwiastunie widzimy ujęcia z Warszawy i Krakowa, jest też polska lektorka. Sama wojowniczka, choć nie widzimy jej w pełnej krasie, do złudzenia kojarzy nam się z Ciri z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Fani Beaty Szydło, Ewy Kopacz i Hanny Suchockiej będą zawiedzeni, ale my musimy przyznać, że jesteśmy wyjątkowo podekscytowani. Już nie możemy doczekać się obijania Kinga i Yoshimitsu długimi nogami pani premier. Premiera nowej postaci planowana jest na „wiosnę 2021”.

