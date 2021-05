Uncharted 4 trafi na PC! Jedna z najważniejszych gier Sony traci „ekskluzywność” na PlayStation

Od pewnego czasu Sony postanowiło wydawać swoje dotąd ekskluzywne gry również na komputerach PC z systemem Windows. Do tej pory na PCtach pojawiły się gry Horizon Zero Dawn oraz Days Gone. Obie sprzedają się tam zaskakująco dobrze.

Teraz okazuje się, że na komputerach ma ukazać się także ostatnia część jedna ze sztandarowych serii Sony, czyli gra Uncharted 4: Kres Złodzieja. Dotąd była ona dostępna wyłącznie na PlayStation 4 i za sprawą wstecznej kompatybilności na PlayStation 5.

Informacja została potwierdzona w prezentacji przygotowanej przez Sony dla inwestorów, na slajdzie poświęconym „nowym kierunkom wzrostu”. Wyżej jest informacja o grze Days Gone, która już na początku tego miesiąca zadebiutowała na PC.

Nie wiadomo, kiedy Uncharted 4 zadebiutuje na PC.

Nowa strategia Sony?

Uncharted to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych serii gier Sony. Dlatego informacja o jej udostępnieniu na PC jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, gdyż do tej pory „ekskluzywność” miała zachęcać do kupna konsol japońskiego giganta.

Wydaje się jednak, że to kolejny przykład potwierdzający nową strategie firmy – wydawanie na PC swoich starszych tytułów, które będą mogły zachęcać do kupna kontynuacji tych gier wyłącznie na konsolach Sony. Tak prawdopodobnie będzie z wydaną w 2017 roku na PS4 i w 2020 roku na PC grą Horizon Zero Dawn, której kontynuacja Horizon Forbiden West w tym roku ma trafić na konsole PlayStation.

Premiera Uncharted 4: Kres Złodzieja miała miejsce w 2016 roku. Na razie nie ma żadnych informacji o pracach nad kontynuacją gry, zwłaszcza że historia głównego bohatera Nathana Drake’a została zakończona. W 2022 roku ma mieć jednak miejsce premiera filmu Uncharted, co może sugerować, że marka wciąż jest ważna dla Sony, i w bliżej nieokreślonej przyszłości firma powróci do gier z tej serii.

