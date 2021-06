The Medium od polskiego Bloober Team trafi na PlayStation 5. Znamy datę

The Medium od Bloober Team już niedługo trafi do graczy korzystających z PlayStation 5. Jak wyjaśnia spółka w osobnym komunikacie, gra będzie wykorzystywało pełnię możliwości najnowszej konsoli Sony, w tym technologię DualSense, dzięki której gracze będą mogli doświadczyć jeszcze wyższego poziomu immersji. Jest to już druga gra Bloober Team, która będzie dostępna na japońskiej konsoli najnowszej generacji - jednym z tytułów startowych PlayStation 5 był Observer: System Redux.

– Konsola Sony w zaledwie kilka miesięcy od premiery osiągnęła status bestsellera, a jeszcze bardziej imponujące wyniki sprzedażowe blokowane są jedynie przez fabryki nienadążające za popytem. Wg szacunków, już w momencie wrześniowej premiery 'The Medium' będziemy mogli mówić o kilkunastu milionach potencjalnych klientów. Dlatego też port naszej gry na PlayStation 5 traktujemy priorytetowo i pragniemy w pełni wykorzystać drzemiący w tej konsoli potencjał – powiedział prezes Piotr Babieno.

The Medium. Premiera na PlayStation 5

Gra The Medium zostanie wydana na platformie PlayStation 5 na terytorium całego świata 3 września 2021. Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 49,99 euro/USD i 41,74 GBP.

Ponadto, tego samego dnia The Medium zostanie wydane również w wersji pudełkowej na platformach PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 na terenie całego świata z wyjątkiem Japonii, a za dystrybucję będzie odpowiadał Koch Media. Natomiast w Japonii, gra ukaże się w IV kw. 2021 tylko na PC oraz PlayStation 5, a za to wydanie będzie odpowiadać równie rozpoznawalny NA Publishing, podano także.

