Microsoft kupuje Activision Blizzard za gigantyczną kwotę

Producent i wydawca takich tytułów, jak „Call of Duty” czy „World of Warcraft” został przejęty przez Microsoft, poinformowała firma. To największe przejęcie w branży gier wideo.

Activision Blizzard jest jednym z największych twórców i wydawców gier wideo na świecie. Firma jest właścicielem takich serii, jak „Call of Duty”. „World of Warcraft” czy gry „Overwatch”.

Firma Activision Blizzard jest obecnie zamieszana w skandal w związku z zarzutami o molestowanie seksualne i mobbing. Sprawa wybuchła w lipcu 2021 roku, po wytoczeniu sprawy przez kalifornijski departament ds. równego traktowania w zakładzie pracy od tamtego czasu 60 osób zostało zwolnionych, a kolejnych 40 ukaranych dyscyplinarnie.

Microsoft kupuje Activision Blizzard

Frima Microsoft od kilku lat stale wzmacnia swoje możliwości jako deweloper gier. W 2018 firma kupiła osiem uznanych producentów gier, a w 2021 przejęła wydawnictwo Zanimax/Bethesda, w którego portfolio znajdowało się kolejnych osiem.

Zakupy Microsoftu mają na celu wzmocnienie pozycji konsoli Xbox względem jej największego rywala, czyli Sony PlayStation.