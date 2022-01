Świat zwariował na punkcie Wordle. Bawić możemy się także po polsku

Wordle oraz Literalnie to w największym skrócie gra w odgadywanie słów. Mamy kilka kwadratów, w które wpisujemy litery, by trafić w słowo dnia. Jeśli uda nam się ustrzelić literę z danego słowa, jest ona oznaczana na żółto. Gdy dodatkowo znajduje się ona na odpowiednim miejscu, zyskuje kolor zielony. To jedyne podpowiedzi, które jednak w zupełności wystarczą do dalszego odgadywania hasła.

Brzmi banalnie, prawda? W czym więc tkwi sukces tej gry oraz jej fenomen? W Wordle grają przecież miliony ludzi każdego dnia. Wydaje się, że warto wyodrębnić tutaj cztery elementy: