Agnieszka Grzelak rozpoczyna współpracę z agencją WE!RE FANTASY

Agnieszka Grzelak swoją karierę zaczynała jako wizażystka i charakteryzatorka w największych stacjach telewizyjnych w Polsce takich jak Polsat, TVN, Viva! czy Superstacja. W 2013 roku założyła dwa kanały w serwisie YouTube - Agnieszka Grzelak Beauty oraz Agnieszka Grzelak Vlog, gdzie stawiała pierwsze kroki jako internetowa artystka. Oba kanały mają obecnie po 1,5 miliona subskrybentów i łącznie przeszło 700 milionów wyświetleń.

Influencerka jest również aktywna na innych kanałach social media i gromadzi wokół siebie dużą i zaangażowaną społeczność. Na Instagramie jej twórczość śledzi 1,7 miliona fanów, a na TikTok-u obserwuje ją prawie milion osób.

Dzięki swojej popularności regularnie pojawia się również w mediach oraz rankingach najbardziej wpływowych celebrytek w Polsce. Ponadto pod koniec 2017 roku rozpoczęła pracę nad własną marką kosmetyków, których premiera miała miejsce 28 września 2019. Pod koniec 2021 r. marka przeszła rebranding i od tego czasu znana jest pod nazwą Agamato.

WE!RE Fantasy to nowo powstała marka na rynku influencerskim, która pojawiła się w wyniku restrukturyzacji agencji Fantasyexpo. Skupia się na tworzeniu sieci talentów o tematyce gamingowej i nie tylko. W ciągu ostatniego miesiąca do agencji dołączyły takie osobistości jak: Julita ‘Marie' Kusy, Sara ‘Eyshi’ Osuch, Martyna ‘Makito’ Tomkowicz czy Mateusz ‘Kanu’ Kaniowski. Kolejną gwiazdą, która dołącza do grona talentów WE!RE Fantasy, jest Agnieszka Grzelak, którą agencja będzie reprezentować na wyłączność.

— Ogromnie cieszę się, że Aga zdecydowała się na współpracę z naszą agencją, ponieważ jej osobowość oraz twórczość wniesie powiew świeżości do grona naszych talentów, a naszym partnerom da możliwość prezentowania swoich produktów i usług przed całkowicie nową społecznością. Dzięki temu możemy rozszerzać nasze zasięgi i crossować marki gamingowe i technologiczne z całkowicie nowym dla nich światem. Dołączenie Agnieszki do naszej rodziny to kolejny duży krok w rozwoju naszych struktur talentów, którą sukcesywnie poszerzamy — tłumaczy Mateusz Górecki, Managing Director WE!RE Fantasy.