Gra komputerowa w kanonie lektur MEiN. To ceniony na świecie polski tytuł

Gry komputerowe przez lata były traktowane jako coś, od czego należy trzymać dzieci z daleka. Na podstawie niepotwierdzonych domysłów twierdzono, że mają wyłącznie zły wpływ. W ostatnim czasie się to zmienia. Teraz bardzo ważny krok dla zmiany fałszywego obrazu gier zrobiło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

This War of Mine za darmo

Resort edukacji poinformował, że w ramach rządowego programu „Gry w edukacji”, udostępniona została jedna z najbardziej znanych i najbardziej cenionych na świecie polskich gier komputerowych. Chodzi o produkcję studia 11 bit studios – This War of Mine. Porusza ona bardzo ważne, ale także bardzo trudne tematy.

„Gry wideo stanowią jeden z kluczowych elementów współczesnej kultury i chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawałoby się to nieprawdopodobne, dzisiaj – za sprawą fenomenalnego rozwoju technologii i poetyki gier – mogą one realnie wpływać na nasze życie” – czytamy w opisie rządowego programu „Gry w edukacji”.

Pierwsza gra na liście lektur

This War of Mine to pierwsza gra w historii, która trafiła na listę szkolnych lektur uzupełniających. Jak twierdzi MEiN w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni. „Wielokrotnie nagradzana i omawiania w kontekstach pedagogicznych oraz społecznych. Nieprzypadkowo jako pierwsza gra w historii polskiej edukacji znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających” – czytamy w komunikacie MEiN.

Gra wydana w 2014 roku jest jedną z najlepiej ocenianych produkcji na platformie Steam. Aż 94 proc. z wystawionych ponad 62 tysięcy opinii graczy, to opinie pozytywne. Gra doczekała się kilku dodatków rozszerzających rozgrywkę, a także m.in. gry planszowej, która powstała na bazie jej fabuły.