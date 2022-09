The Sims 4 za darmo. W grę zagrają wszyscy, ale jest haczyk

Odpowiedzialna za serię The Sims firma Elecronic Arts ogłosiła, że gra The Sims 4 będzie dostępna za darmo na komputerach PC i Mac oraz konsolach. Zmiana modelu dystrybucji odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

The Sims 4 za darmo od października

Przełomową wiadomość ogłosiło oficjalne konto The Sims w mediach społecznościowych. Gra The Sims 4 będzie darmowa od 18 paźdzernika 2022 r. Nie oznacza to oczywiście, że producent nie zamierza zarobić na graczach. Za darmo otrzymamy bowiem tylko podstawową wersję produkcji, czyli tytuł z 2014 roku.

Wszystkie dodatki do podstawki nadal będą w pełni płatne. Warto też przypomnieć, że kolejne rozszerzenia to główny sposób zarobku tego tytułu. W chwili obecnej na platformie Steam dostępnych jest 59 dodatków, w cenie od 25 zł za paczki przedmiotów do zawrotnych 180 zł za większe dodatki.

twitter

Tak czy inaczej – podstawowa wersja produkcji kosztuje obecnie ok. 90 zł, a wersja Digital Deluxe – 130 zł. Darowanemu koniowi nie powinno się zaglądać miedzy zęby... choć jak na dłoni widać, co chce osiągnąć Elecronic Arts.

The Sims 4 – darmowe DLC Desert Luxe Kit

A co z tymi, którzy już kupili The Sims 4 za ciężko zarobione pieniądze? Po ogłoszeniu w sieci pojawiły się nieprzychylne komentarze, bo nowi użytkownicy dostaną za darmo grę, za którą zagorzali fani serii musieli zapłacić.

Producent ogłosił, że osoby posiadające The Sims 4 na swoich kontach mogą za darmo pobrać Desert Luxe Kit, czyli paczkę z nowymi przedmiotami. Oferta kończy się na dzień przed przejściem na free-to-play, więc nowi gracze będą musieli osobno wykosztować się na pustynne DLC.

EA zapowiedziało, że więcej informacji o The Sims zostanie przekazane podczas wydarzenia Behind The Sims Summit, zaplanowanego na 18 października, o 19:00 polskiego czasu.

Czytaj też:

