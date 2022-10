Najszybciej rozwijająca się spółka gamedev w Europie Centralnej rusza z roadshow inwestycyjnym

Spółka RedDeer.Games (RDG), niezależny producent i wydawca gier wideo (indie games), we wrześniu br. po niespełna trzech latach działalności operacyjnej, otrzymała nagrodę Research and Development Awards 2022, przyznawaną przez Acquisition International Magazine w kategorii Najszybciej rozwijająca się spółka Europy Centralnej.



Z kolei w maju br. RedDeer.Games zadebiutowała wśród czołówki polskich producentów gier w rankingu miesięcznika „Forbes”: „TOP 50 producentów gier w Polsce 2022”, zajmując czterdzieste miejsce z wyceną 56 mln zł. Ranking otwierały tak uznane spółki jak: CD Projekt, Techland, PlayWay, 11 Bit Studios, czy Ten Square Games. RedDeer.Games uplasowała się tuż za Incuvo, spółką z ugruntowaną pozycją na rynku VR oraz Exit Plan Games, studiem stworzonym przez pasjonatów gier AAA.

Galeria:

RedDeerGames – roadshow inwestycyjne

Spółka jest jednym z największych wydawców gier na Nintendo Switch. Bazując na liczbie wydanych tytułów, RedDeer.Games tylko w ciągu jednego roku awansowała z pozycji 136 na 63 wśród blisko 2000 globalnych wydawców gier na konsole Nintendo Switch. Gry naszego studia regularnie pojawiają się w TOP 30 sprzedaży w sklepie Nintendo Switch eShop we wszystkich regionach. Najbliższa znacząca pozycja wydawnicza studia RDG to „Space Tail: Every Journey Leads Home”, produkcji debiutującego na giełdzie studia Longterm Games S.A.

W związku z dynamicznym rozwojem studia, w tym portfolio wydawniczego o licencje kategorii Premium (IP) oraz AA, a także ekspansją na rynki zagraniczne, spółka już w październiku br. rusza z roadshow prywatnej rundy inwestycyjnej Pre-A (II). Bieżąca runda adresowana jest do Inwestorów indywidualnych oraz funduszy Venture Capital. Zainteresowanym Inwestorom RedDeer.Games zaoferuje łącznie 700 nowych udziałów, tj. 15 proc. w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

W wyniku przeprowadzonych przez założycieli studia, dotychczasowych rund inwestycyjnych: „F&F”, „Seed” oraz „Pre-A”, spółka pozyskała kilkunastu Wspólników, którzy łącznie objęli 887 udziałów, tj. 18,95 proc. jej kapitału. Inwestycja w spółkę przyniosła naszym dotychczasowym Inwestorom wzrost wartości udziałów na poziomie:

Pozyskane środki kapitałowe od Inwestorów indywidualnych znacząco wsparły bieżącą działalność spółki, rozwój oferty projektów gamingowych, a przede wszystkim wzmocnienie kadrowe zespołu pracującego nad nimi oraz działania marketingowe i wydawnicze. W krótkim podsumowaniu prezentujemy, jak wykorzystaliśmy okazane nam zaufanie, działając operacyjnie na rynku gier przez blisko trzy lata:

Wybrane przez RedDeer.Games segmenty produkcji gier, wydawniczy oraz portowania, sprawdziły się. Korzystając z ugruntowanej pozycji na globalnym rynku gier, zamierzamy kontynuować przyjęty model biznesowy, rozszerzając go m.in. o zespół ds. inicjatyw w VR, Metaverse i NFT, pozyskanie szeregu licencji Premium (IP), a także o rozwój kompetencji w zakresie produkcji gier kategorii AA, oferujących zdecydowanie wyższy poziom fabuły i rozrywki.

Intencją Zarządu jest pozyskanie od Inwestorów w bieżącej rundzie inwestycyjnej środków finansowych, które przyczynią się do wsparcia poniższych inwestycji:

CELE EMISYJNE PRYWATNEJ RUNDY INWESTYCYJNEJ PRE-A (II)

Rozpoczęcie produkcji gier na bazie licencji Premium (IP) pozwalających na wykorzystanie wizerunków globalnie rozpoznawanych bohaterów kreskówek w produktach własnych RedDeer.Games - gry kierowane głównie do dzieci. Rozpoczęcie produkcji pierwszej w historii RedDeer.Games gry klasy AA, na podstawie książki „Zły” Leopolda Tyrmanda oraz stworzenie inspirowanego powieścią Multiwersum Przygotowanie do wejścia na giełdę poprzez rozwój zespołu relacji inwestorskich. Dalszy rozwój zespołu Senior developerów i artystów pozwalający na zwiększenie tempa i jakości tworzenia nowych produktów. Powołanie zespołu ds. inicjatyw w VR, Metaverse i NFT w celu uruchomienia dodatkowego strumienia przychodowego. Dalsze wzmocnienie aktywności marketingowej i PR

Zgodnie z przyjętym harmonogramem cykl spotkań Zarządu z Inwestorami, zarówno w Warszawie, jak i wybranych miastach Europy, potrwa od października br. do końca marca 2023 r.

— Polskim spółkom generującym przychody głównie w walutach zagranicznych wyraźnie pomaga osłabienie lokalnej waluty. Atrakcyjność sektora gier, szczególnie w trakcie spowolnienia gospodarczego, wydaje się zdecydowanie lepsza na tle innych sektorów – szczególnie tych tradycyjnych i cyklicznych, które prowadzą nierówną walkę z cenami surowców i rozpędzającą się inflacją. Dodatkowo większość dużych europejskich spółek jest ciągle narażona na ogromne ryzyko polityczne, w szczególności dotyczy to sektora energetycznego oraz paliwowego. Na tym tle lokalne, rentowne spółki gamingowe mogą być zieloną wyspą polskiej gospodarki — mówi Paweł Sugalski, CFA, Zarządzający Agio Smart Money FIZ, członek rad nadzorczych spółek sektora gamedev oraz autor książki „Gaming na giełdzie”.

Wszystkich zainteresowanych inwestycją w RedDeer.Games, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, gdzie, odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania dotyczące bieżącej rundy inwestycyjnej.

Michał M. Lisiecki, Co-Founder & CEO – WhatsApp: + 48 501 134 144, email: michal@reddeergames.com

Investor Relations Team – email: investor-relations@reddeergames.com

Dedykowany profil na LinkedIn – IR-LINKEDIN

Czytaj też:

Kajko i Kokosz na Nintendo Switch. Nowa gra trafi w gusta dzieci