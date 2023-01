Góra z Gry o Tron na blockchainie. Stał się twarzą Legends at War

Firma Sabre Games ogłosiła partnerstwo z Hafthorem „Thorem” Bjornssonmem znanym jako najsilniejszy człowiek świata (2018 r.) oraz Góra z serialu Gra o Tron. Siłacz stał się ambasadorem gry free-to-play Legends at War i użyczył swojego wizerunku na potrzeby produkcji.

Hafthor Bjornssonm w Legends at War

Bjornssonm wcieli się animowaną postać Góry (innego niż w serialu HBO), a gracze będą mogli zmierzyć się z wojownikiem w ramach turnieju „Conquer the Mountain” (po polsku – Zdobądź Szczyt, Podbij Górę). Zmagania między 100 000 graczy zaplanowano na 1 lutego 2023 roku.

Znany siłacz ma też przyjąć aktywną rolę w dalszym rozbudowywaniu gry MMORTS Legends at War, znajdującej się obecnie w fazie beta. Produkcja posługuje się generatywnym modelem sztucznej inteligencji (AI), który odpowiada m.in. za dynamiczne dopasowywanie poziomu trudności rozgrywki do zawodników.

– Skupiamy się na naszych konsumentach i to od nich zaczynamy proces twórczy. Budujemy produkt i grę, jakich chcą użytkownicy. [...] Wierzymy, że konwersacje deweloperów z naszymi graczami pozwolą nam stworzyć odpowiadający im produkt – zaznacza COO i współzałożyciel Sabre Games Robert Niziol.

Legends at War rozdaje nagrody pieniężne

Dotychczas odbyły się już dwa turnieje w Legends at War, w ramach których producenci tytułu rozdali już 15 tys. dolarów zwycięskim beta testerom produkcji. Gra ma ambicje stać się czołowym tytułem Web3 w modelu play-and-earn. Zachęca użytkowników między innymi rozwiązaniami blockchain czy tokenami NFT.

– Najważniejszym osiągnięciem naszego zespołu deweloperskiego jest zbudowanie gry dopasowanej do dzisiejszych graczy, ale jednocześnie przygotowanej na graczy jutra. Nie musisz wiedzieć czegokolwiek o Web3, by bawić się w naszej produkcji. Z czasem możesz jednak nauczyć się zasad i zdecydować dołączeniu do innych – przekonuje prezes i współzałożyciel Sabre Games Wojciech Kaszycki.

