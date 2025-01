Tyle zarabiają na naszych mandatach. Jest jeden pozytyw

Izba Administracji Skarbowej w Opolu przesłała Money.pl dane dotyczące liczby mandatów wystawionych w 2024 roku. Warto podkreślić, że dane dotyczą wszystkich kar, a nie tylko tych wystawianych za nieprawidłową jazdę samochodem.

Okazuje się, że w zeszłym roku wystawiono 3 mln 789 tys. mandatów. To mniej niż w roku 2023, gdy było ich 3 mln 827 tys. W 2021 roku mandatów było 4 mln 818 tys., co oznacza, że na przestrzeni trzech lat nastąpił spadek o niemal 20 proc.

Coraz mniej mandatów w Polsce. Spada również ich wartość

Spadła również wartość wystawionych mandatów, co jest istotne o tyle, że – jak przypomina portal – w 2022 roku wysokość kar za łamanie przepisów drogowych znacznie wzrosła. Izba Administracji Skarbowej podaje, że w 2021 roku wystawiono mandaty o łącznej wartości niemal 692 mln zł. Rok później, czyli w okresie, gdy nastąpiło zaostrzenie kar było to już ok. 1 mld 359 mln zł. W kolejnych latach odnotowano jednak spadki, w 2023 roku – 1 mld 287 mln zł, a w roku ubiegłym 1 mld 286 mln zł, czyli o niemal milion mniej.

Izba podaje również, że w 2023 roku z opłaconych mandatów wpłynęło niespełna 1 mld 243 mln zł. W zeszłym roku było to natomiast niespełna 1,2 mld zł. Przedstawiciele "skarbówki" zwracają uwagę, że w przypadku opłaconych mandatów mowa nie tylko o karach wystawionych przez policję, ale też inne jednostki, które mają do tego prawo (np. Straż Ochrony Kolei).

Portal przypomina, że mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h to co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1 tys. zł, o 51-60 km/h – 1,5 tys. zł, o 61-70 km/h – 2 tys. zł, o 71 km/h i więcej – 2,5 tys. zł. Przy przekroczeniu prędkości powyżej 31 km/h – kwoty rosną dwukrotnie w przypadku recydywy w ciągu dwóch lat.

