Coraz mniej seniorów zainteresowanych nowym świadczeniem. ZUS podał dane

Wraz z początkiem tego roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Określa się to jako zbieg świadczeń.

Dzięki wprowadzeniu renty wdowiej seniorzy otrzymują średnio 354 zł dodatkowej wypłaty co miesiąc. Wypłaty nowego świadczenia ruszyły w lipcu.

Renta wdowia. Coraz mniej wniosków o świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że dotychczas otrzymał ponad 1,1 mln wniosków o rentę wdowia. Najwięcej, bo 313 tys. dokumentów napłynęło w styczniu. W kolejnych miesiącach liczba wniosków była następująca:

luty – 182 tys.

marzec – 161 tys.

kwiecień – 105 tys.

maj – 114 tys.

czerwiec – 119 tys.

lipiec – 83 tys.

sierpień – 25 tys.

W tym miesiącu napłynęło dotychczas 12 tys. wniosków o rentę wdowią. Tendencja spadkowa z jaką mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy nie powinna zaskakiwać. Z szacunków GUS wynika, że uprawnionych do renty wdowiej jest ok. 1,2 mln seniorów, co oznacza, że większość osób, którym świadczenie się należy już się zgłosiła.

Przypomnijmy, że aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić cztery warunki:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci Twojego małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez Ciebie 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim (prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym następuje zawarcie nowego związku małżeńskiego).

