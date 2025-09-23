Bosch wstrzymuje wielką inwestycję w Polsce. „Rosnąca niepewność..."

Na fali zainteresowania pompami ciepła w Europie, w latach 2022-2023 ogłoszono w Polsce kilka inwestycji związanych z produkcją tych urządzeń. Jedną z nich zapowiedział niemiecki koncern Bosch. Jak przypomina serwis gramwzielone.pl, zakład tej firmy miał powstać w Dobromierzu (woj. dolnośląskie). Fabryka miała zatrudnić około 500 pracowników i produkować zewnętrzne i wewnętrzne jednostki pomp ciepła, głównie na rynek europejski.

Bosch wstrzymuje inwestycję

Wyceniona na 1,2 mld zł inwestycja miała ruszyć na przełomie 2025 i 2026 roku. Wiadomo już jednak, że do tego nie dojdzie. Z informacji portalu wynika, że inwestycja została wstrzymana. Potwierdził to serwis prasowy polskiego oddziału Bosch.

– W Europie technologia pomp ciepła jest historią sukcesu, którą Bosch Home Comfort Group chce kontynuować. Ta technologia jest według nas kluczowa do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych w sektorze budowlanym. Jednak rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy, niż wcześniej zakładano. W związku z tym Grupa Bosch podjęła decyzję o zawieszeniu rozpoczęcia budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku – mówi serwisowi Magdalena Kołomańska, kierownik komunikacji korporacyjnej i Public Affairs w polskim oddziale firmy Bosch.

Bosch zaznacza jednak, że w przypadku wzrostu zainteresowania inwestycjami w pompy ciepła może wrócić do koncepcji budowy fabryki na Dolnym Śląsku. – Jesteśmy przekonani, że popyt na pompy ciepła będzie się w przyszłości umacniał ze względu na konieczność osiągnięcia ustalonych celów klimatycznych. Gdy to nastąpi, plany dotyczące nowego zakładu zostaną poddane ponownej analizie – podkreśla Magdalena Kołomańska.

Czytaj też:

Pompy ciepła prosto z PolskiCzytaj też:

Nowy hit wśród Polaków. Już nie pompy ciepła