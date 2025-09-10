Polacy zadowoleni z pomp ciepła: 80% użytkowników ocenia je pozytywnie

Podobne badania przeprowadza od kilku lat Instytut Ekonomii Środowiska. Ostatnie z nich, zrealizowane w kwietniu 2025 r., pokazało, że satysfakcja z użytkowania pomp ciepła na tle innych urządzeń grzewczych jest zdecydowanie najwyższa – ponad 80% respondentów korzystających z tej technologii uważa, że to najlepsze źródło ogrzewania dla ich domu. Dla porównania: wśród użytkowników kotłów gazowych satysfakcję deklaruje około 60%, a kotłów na pellet – około 70%.

Wyniki badań opinii publicznej wyraźnie pokazują, że pompy ciepła mają w Polsce wysoką akceptację. Co ważne, poziom satysfakcji użytkowników pozostaje bardzo wysoki niezależnie od tego, czy pompa ciepła została zintegrowana z innymi rozwiązaniami energooszczędnymi – to dowód, że sama technologia broni się w codziennym użytkowaniu – podkreśla Bartłomiej Derski, ekspert rynku energetycznego.

Respondenci badania SW Research cenią sobie wygodę obsługi (84% zadowolonych i bardzo zadowolonych z tego aspektu) oraz bezawaryjność urządzeń (77% zadowolonych i bardzo zadowolonych). Wysoka ocena użytkowników przekłada się na ich lojalność wobec technologii – 73% badanych zadeklarowało, że gdyby ponownie wybierało źródło ogrzewania, zdecydowałoby się na pompę ciepła.

Jednocześnie analiza szczegółowych danych pokazuje, że 62% respondentów deklaruje zadowolenie z kosztów ogrzewania, podczas gdy jedynie 12% użytkowników jest niezadowolonych. Z kolei 24% badanych ma do kosztów ogrzewania pompami ciepła neutralny stosunek.

Satysfakcja niezależnie od warunków

Badanie wykazało, że poziom zadowolenia użytkowników pomp ciepła jest równie wysoki wśród mieszkańców nowych budynków, jak i tych, którzy zdecydowali się na montaż w istniejących domach oraz bez względu na wybrany typ pompy ciepła.

Przeprowadzony sondaż pokazuje również, że zadowolenie z pomp ciepła utrzymuje się na wysokim poziomie, niezależnie od dodatkowych rozwiązań energooszczędnych. W domach z panelami fotowoltaicznymi satysfakcję deklaruje 82% użytkowników (w tym połowa „bardzo zadowolonych”), podczas gdy w domach bez paneli wynik to 74%. Dodatkowo, wśród użytkowników pomp ciepła zamieszkujących ocieplone budynki ponad 80% pozytywnie ocenia pompę ciepła, a 75% ponownie zdecydowałaby się na wybór tego źródła grzewczego. Nawet w budynkach nieocieplonych satysfakcja pozostaje wysoka – wynosi 63%, a odsetek niezadowolonych to jedynie 13%.

Niewielkie różnice w wynikach nie zmieniają faktu, że pompy ciepła są oceniane pozytywnie przez zdecydowaną większość użytkowników, niezależnie od typu tych urządzeń, standardu energetycznego budynku czy posiadania instalacji fotowoltaicznej.

Badanie SW Research stanowi realny dowód na to, że pompy ciepła to rozwiązanie, które faktycznie odpowiada na potrzeby polskich gospodarstw domowych. Tak wysoki poziom zadowolenia użytkowników to bardzo mocny sygnał, że technologia ta sprawdza się w praktyce – jest wygodna, bezobsługowa i daje przewidywalne koszty ogrzewania. To najlepsza rekomendacja dla tych, którzy szukają najbardziej efektywnego źródła ciepła, odpornego na zmiany cen nośników energii – podkreśla Paweł Lachman, ekspert branży grzewczej i prezes stowarzyszenia sektora pomp ciepła PORT PC.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research w sierpniu 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 użytkowników pomp ciepła w Polsce techniką hybrydową: przeprowadzono 400 wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel oraz 600 ankiet zrealizowanych w formie wywiadów telefonicznych (CATI) z osobami korzystającymi z pomp ciepła. Analiza objęła zarówno aspekty techniczne, jak i poziom satysfakcji oraz lojalności wobec tej technologii.

O PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) działa na polskim rynku jako stowarzyszenie branżowe od stycznia 2011 r. Jej najważniejszym celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju polskiego rynku w tym obszarze − poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie najwyższych standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń technicznych (EUCERT) na poziomie uznanym w skali europejskiej.

PORT PC opracowała i wydała 9 części wytycznych branżowych dotyczących projektowania, wykonywania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i zagranicą, propagując idee poprawy efektywności energetycznej budynków, ochrony jakości powietrza i rozwoju rynku OZE. PORT PC od 2012 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Ponadto współpracuje z takimi organizacjami branżowymi jak niemieckie BWP, stowarzyszenie inżynierów VDI czy European Geothermal Energy Council (EGEC). Jest też założycielem i sygnatariuszem Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej POBE (od 2018 r.), obejmującego 10 stowarzyszeń branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków. Od 2025 r. PORT PC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

