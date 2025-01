Trzaskowski chce ograniczyć 800 plus dla Ukraińców. Zaskakujący ruch PiS

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas weekendowych spotkań z mieszkańcami woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zaproponował ograniczenie świadczeń dla Ukraińców. Prezydent Warszawy chce, aby cudzoziemcy nadal otrzymywali 800 plus na dziecko, ale tylko wtedy, gdy pracują w naszym kraju (obecnie świadczenie pobierają rodziny, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie).

– Racjonalna polityka to polityka, która buduje nasz dobrobyt i wzrost gospodarczy. Ja dzisiaj mówię, że powinien dominować rozsądek. Zdecydowana większość Ukraińców pracuje. Jeśli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z pomocy socjalnej i ktoś to w końcu musi powiedzieć – powiedział polityk podczas spotkania z mieszkańcami Kętrzyna.

Trzaskowski podkreślił, że „to nie ma nic wspólnego z brakiem współczucia”.

Ograniczenie 800 plus dla Ukraińców. PiS składa projekt

W reakcji na te słowa Prawo i Sprawiedliwość złożyło w poniedziałek w Sejmie projekt ustawy, który ogranicza 800 plus jedynie dla tych ukraińskich rodzin, które pracują i płacą podatki w Polsce.

– Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy, który ogranicza program 800 plus do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki – poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Polityk nie ukrywał, że ma to być swoiste "sprawdzam" wobec propozycji Trzaskowskiego. Według Błaszczaka pomysł kandydata Koalicji Obywatelskiej to jedynie zagrywka kampanijna. Szef klubu PiS przypomniał, że w maju zeszłego roku podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej, jego ugrupowanie złożyło poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia 800 plus od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Błaszczak przypomniał, że posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przeciw tej poprawce.

Z rządowych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2024 roku 800 plus trafiło do blisko 250 tys. uchodźców z Ukrainy. W drugim półroczu, gdy kryteria zostały zaostrzone (rodzice otrzymywali świadczenie tylko wtedy, gdy dziecko chodziło do polskiej szkoły) wskutek weryfikacji świadczenie straciło ok. 20 tys. rodzin.

Czytaj też:

Coroczna waloryzacja 800 plus? Ekspert wskazuje haczyk w systemieCzytaj też:

Chaos wokół dotacji dla PiS. Jest ruch ministra Domańskiego