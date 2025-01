Ile zarabia prezydent USA? Ogromna pensja to nie wszystko

Donald Trump został w poniedziałek oficjalnie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Swoje inauguracyjne przemówienie nowy, a zarazem stary prezydent (pełnił urząd w latach 2017-2021) rozpoczął od stwierdzenia, że „właśnie zaczyna się złota era Ameryki”.

– Nasze państwo będzie szanowane, inne narody będą nam zazdrościły. Sprawię, że Ameryka będzie najważniejsza. Przywrócę bezpieczeństwo. Ameryka wkrótce będzie jeszcze bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek wcześniej. Powracam na urząd prezydenta pewny, że jesteśmy na początku ery sukcesu – powiedział Trump.

Ile zarobi Donald Trump?

Ile gospodarz Białego Domu będzie zarabiał? Z danych, które przytacza Gazeta.pl wynika, że Trump otrzymywać będzie roczną pensję w wysokości 400 000 dolarów (ok. 1,65 mln zł). Portal zwraca uwagę, że taką kwotę ustalono w 2001 roku i od tamtego czasu jej nie zwiększano. Do tego zasadniczej pensji będą mu przysługiwać liczne "dodatki" za sprawą których uposażenie wzrośnie do ok. 569 000 dolarów rocznie. Chodzi m.in. o dodatek na wydatki reprezentacyjne w wysokości 50 tys. dol. (ok. 206,5 tys. zł), fundusz podróżny wynoszący 100 tys. dol. (ok. 413 tys. zł) czy budżet rozrywkowy w wysokości 19 tys. dol. (ok. 78,5 tys. zł). Ponadto Trump może liczyć na mieszkanie w Białym Domu, dostęp do Air Force One i Marine One, flotę opancerzonych limuzyn i całodobową ochronę Secret Service.

Nie wiadomo jednak, czy 47. prezydent USA przyjmie wspomniane wynagrodzenie. Portal przypomina, że podczas swojej pierwszej kadencji 45. prezydent przeznaczał uposażenie na działalność charytatywną. Wspierał również m.in. walkę z epidemią opioidów, Departament Bezpieczeństwa Krajowego w pomocy w budowie muru na południowej granicy oraz Narodowy Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu.

