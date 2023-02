Kiedy premiera Hogwarts Legacy? Można już odliczać godziny

Hogwarts Legacy to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów uniwersum Harry'ego Pottera. Od paru dni zainteresowanie produkcją Avalanche Software sięga zenitu, a wszystko zakończy się piątkową kulminacją i wielką premierą gry. Do której trzeba czekać na wielki start zabawy?

Premiera Hogwarts Legacy – PS5 i Xbox wcześniej niż PC

Od paru dni z produkcją zaznajamiają się już fani, którzy zaopatrzyli się w droższą wersje Hogwarts Legacy Deluxe Edition. Ci cieszyć się mogą grą o 72 godziny wcześniej, czyli od 7 lutego.

W końcu jednak dołączają do nich fani z edycjami standardowymi. Jak głoszą oficjalne informacje na stronach Warner Bros., gra jest gotowa na premierę o północy z 9 na 10 lutego. Dotyczy to jednak tylko wersji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S.

Podobnie jak w przypadku okresu przedpremierowego, gracze komputerowi będą musieli poczekać kilkanaście godzin dłużej. Oficjalne odblokowanie gry na platformie PC (Steam) to bowiem dopiero 10 lutego, o 19:00 czasu polskiego. Wcześniej pecetowcy będą mogli jednak ściągnąć i przygotować pliki gry w ramach preloadu.

Hogwarts Legacy porównane z filmami o Harrym Potterze – jest cudnie

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, ostatnim przedpremierowym hitem jest zaś materiał wideo, który porównuje świat z gry Hogwarts Legacy z uniwersum wykreowanych w filmach z legendarnej serii.

Na materiale widzimy najróżniejsze lokacje obecne w szkole czarodziejów. Jest to m.in. główny obrys budynku z wieloma wieżami, drewniany most prowadzący do kompleksu, biblioteka z tomami od podłogi po sufit, dziedziniec przy wieży z zegarem z charakterystyczną fontanną, biuro dyrektora Hogwartu, a nawet łazienki zamczyska.

Materiał wideo możecie obejrzeć klikając w poniższy kafel.

Czytaj też:

Hogwarts Legacy porównane z filmami o Harrym Potterze. To trzeba zobaczyćCzytaj też:

„Przepraszam, coś się kliknęło”. Nowy mem z Facebooka podbija internet