Hogwarts Legacy króluje na Steam. Nowa gra w świecie Pottera miażdży konkurencję

Premiera gry Hogwarts Legacy została zaplanowana na 10 lutego 2023 roku. Do wielkiego dnia powrotu w świat Harry'ego Pottera dzieli nas jeszcze około pięciu tygodni, ale gracze już zaczynają mocno interesować się produkcją.

Hogwarts Legacy – gra przejmuje Steama, masa preorderów

Wystarczy spojrzeć na Steama, najpopularniejszą platformę cyfrowej dystrybucji gier na komputery osobiste. Jak wskazują oficjalne dane, gra jest absolutnym numerem jeden na listach życzeń użytkowników Steam. Wyprzedza nawet takie maszyny do tworzenia hype'u jak Starfield od Bethesda Softworks czy budzące szerokie poruszenie MMO The Day Before.

Nie każdy, kto dodaje tytuł na swoją listę, ostatecznie kupuje produkcję. Dane sprzedażowe także jasno wskazują jednak na dominację Hogwarts Legacy. Obecnie globalnymi bestsellerami na Steamie są trzy gry darmowe – Apex Legends, CS:GO oraz Dota 2. To jednak gry free-to-play.

Czwartą produkcją jest zaś już Hogwarts Legacy, gdzie za preorder trzeba zapłacić twardą gotówką co najmniej 269 zł. Edycja Deluxe to zaś jeszcze większy wydatek rzędu 309 zł.

Niestety nie mamy danych liczbowych dotyczących list życzeń czy sprzedaży, ale z pomocą przychodzi serwis ze statystykami SteamDB. Jak się okazuje gra ma cały czas rosnące grono osób obserwujących. Tych obecnie jest przeszło 263,3 tysiąca.

Hogwarts Legacy – opóźniona premiera na konsole

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Avalanche Studios jeszcze w grudniu ogłosiło, że data premiery Hogwarts Legacy opóźni się na niektórych platformach. Data premiery na platformy next-gen – PC, PS5, Xboksy Series X/S nadal odbędzie się w lutym. Jednak gracze korzystający ze starszych konsol poczekają dłużej.

Pełny kalendarz premierowy przedstawia się następująco:

10 lutego 2023 r. – premiera Hogwarts Legacy na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S;

4 kwietnia 2023 r. – premiera Hogwarts Legacy na PlayStation 4 i Xbox One;

25 lipca 2023 r. – premiera Hogwarts Legacy na Nintendo Switch.

