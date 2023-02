Kiedy startuje wczesny dostęp Hogwarts Legacy? Gracze PC poczekają dłużej

Hogwarts Legacy jest niezwykle oczekiwaną przez fanów uniwersum Harry'ego Pottera grą. Twórcy tytułu z Avalanche Software zapewnili zaś najbardziej zagorzałym możliwość wcześniejszego dostępu do świata czarodziejów.

Hogwarts Legacy Deluxe Edition – kiedy wcześniejszy dostęp do gry?

Oficjalne konto gry zapowiedziało, że gracze konsolowi otrzymają dostęp do edycji Deluxe Hogwarts Legacy o północy, w nocy z 6 na 7 lutego. Dotyczy to wersji na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S. Oznacza to, że konsolowcy już od paru godzin mogą cieszyć się nowym tytułem (oczywiście, jeśli nie pracują).

Niestety, nie wszystkie platformy potraktowane są równo. Później dostęp do gry otrzymają bowiem gracze na platformie PC. Ci muszą poczekać do 19:00 dnia 7 lutego, bo dopiero wtedy producent uruchomi dostęp do produkcji na Steam.

Hogwarts Legacy – preload plików gry

Gracze zamawiający Hogwarts Legacy na PC mogą już jednak załadować wszystkie pliki na swoje komputery. Producenci około godziny drugiej nad ranem czasu polskiego ogłosili, że można już pobrać wszystkie dane w oczekiwaniu na godzinę startu wczesnego dostępu. Jeśli nie widzicie jeszcze tej możliwości – należy zrestartować klienta Steam.

twitter

Zaledwie wczoraj w sieci pojawiły się też pierwsze recenzje Hogwarts Legacy. Konsensus ustanowiony został dość wysoko, a wiele redakcji daje grze ocenę 9/10. Na tę chwilę średnia w agregatorze Metacritic wynosi 85/100 dla wersji na PlayStation 5 (łącznie 49 recenzji) i 82/100 w wersji na PC (9 recenzji).

