Jak bezpiecznie inwestować? „Gdy technologia zawiedzie, liczy się procedura”

Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których inwestorzy detaliczni padają ofiarą przejęcia konta – często w sposób zaskakująco prosty. Brak obowiązkowego uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), luki w systemach wykrywania anomalii czy zbyt długi czas reakcji mogą prowadzić do błyskawicznych i trudnych do odwrócenia strat. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie: czy platformy są przygotowane na szybkie działanie w sytuacjach kryzysowych? Czy klient wie, jakie procedury zostaną uruchomione natychmiast, a które wymagają jego aktywnego udziału?

Kompleksowe podejście do ochrony środków i danych

Bezpieczeństwo inwestorów nie może ograniczać się do marketingowych deklaracji o „innowacyjności” czy „najwyższych standardów”. To systemowe zobowiązanie, które obejmuje zarówno rozwiązania informatyczne, jak i rygorystyczne procedury operacyjne, a także czynniki ludzkie.