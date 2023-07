The Elder Scrolls Online za darmo. MMO w świecie Skyrim na Epic Games

Epic Games Store oddaje graczom coraz to nowe produkcje za darmo. W tym tygodniu znany sklep udostępnił użytkownikom grę wieloosobową The Elder Scrolls Online, a na dodatek dołożył do pakietu niezłą grę niezależną.

Darmowe The Elder Scrolls Online w Epic Games Store

Hitem tygodnia w EGS jest The Elder Scrolls Online. To produkcja MMO wydana jeszcze w 2014 roku. Choć na starcie nie spotkała się z przesadnym zachwytem w społeczności graczy, to podobnie jak inne gry wieloosobowe – jest rozwijana i poprawiana do dziś. Obecnie zupełnie nie przypomina już debiutanckiego tytułu sprzed 9 lat.

Produkcja ZeniMax Online Studios osadzona w tym samym świecie co Skyrim, Oblivion oraz Morrowind. Rozległa kraina Tamriel oferuje ogromną liczbę zadań i przygód, w których wir możemy się rzucić po stworzeniu dopasowanej do nas postaci. Do wyboru jest 10 znanych z serii The Elder Scrolls ras oraz 7 klas umożliwiających odmienne style rozgrywki.

Podstawowa wersja produkcji dostępna jest nieodpłatnie, ale autorzy liczą, że część graczy skusi się na więcej. Dostępne są bowiem pakiety waluty premium oraz wyceniane na 159 zł rozszerzenie Necrom. Gra zawiera też dobrowolną subskrypcję ESO Plus, która daje dostęp do wszystkich wydanych dotychczas pakietów DLC.

Murder by Numbers za darmo w Epic Games

ESO nie jest jedyną produkcją rozdawaną za darmo przez Epic. Jako wisienkę na torcie dystrybutor oddaje bowiem graczom Murder by Numbers.

To niezależna gra pełna łamigłówek logicznych w stylu nonogramów, które rozwiązujemy w kontekście szerszej fabuły z tajemniczymi morderstwami na pierwszym planie. Bohaterka Honor Mizrahi, dotychczas jedynie aktorka w detektywistycznym show, zostaje wplątana w intrygę, w której musi rozwiązać zagadki czterech prawdziwych zabójstw. Gra jest jednak napisana lekko, a jej dużą zaletą są dialogi i prześmiewczy klimat.

Czytaj też:

Koniec z tanim graniem. Game Pass Core ukróci popularny sposób na oszczędnośćCzytaj też:

Nvidia rozdaje grę za darmo na Steam. Portal: Prelude RTX wygląda zjawiskowo