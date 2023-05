Death Stranding za darmo od Epic Games. Jak odebrać hit Hideo Kojimy?

Death Stranding to idealna pierwsza darmowa gra na rozpoczęcie MEGA wyprzedaży Epic Games Store. Kasowa produkcja Hideo Kojimy to jego pierwsza gra po zakończeniu długoletniej współpracy z Konami. Tytuł jest nieco kontrowersyjny, bo jednocześnie zebrał liczne nagrody branżowe, a z drugiej strony był mocno krytykowany przez graczy. Teraz nadarza się zaś idealna okazja, by samemu sprawdzić i ocenić Death Stranding.

Jak odebrać Death Stranding w Epic Games Store

Epic Games rozpoczęło rozdawanie Death Stranding za darmo 18 maja o godzinie 17:00. Darmowa gra jest dostępna do pobrania równo przez tydzień i już 25 maja sklep zmieni tytuł na inny prezent.

By pobrać grę Hideo Kojimy, musimy jedynie posiadać konto Epic Games Store. Do jego założenia wystarczy zwykły adres email. Warto też zaopatrzyć się w aplikację EGS, bo to przez nią ściągniemy produkcję na PC. By przypisać grę do konta, na głównej stronie sklepu musimy znaleźć sekcję Bezpłatne gry, kliknąć logo Death Stranding, a następnie przycisk Pobierz. Gra zajmuje ok. 63 GB miejsca na dysku.

W Death Stranding wcielamy się w Sama Portera Bridgesa, odgrywanego przez Normana Reedusa. Jako kurier w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych naszym zadaniem jest ustanowienie łączności i dostarczanie zasobów do ostatnich bastionów ludzkości, które opierają się falom potworów BT.

Gra była już co prawda prezentem Epic Games, co miało miejsce pod koniec 2022 roku. Zainteresowanie produkcją Kojimy było wtedy jednak tak duże, że serwery sklepu nie wytrzymały ogromnego ruchu. Jeśli więc ostatnim razem wam się nie udało – teraz macie tydzień, by nadrobić tę zaległość.

MEGA wyprzedaż Epic Games

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, głośna gra zainicjowała MEGA wyprzedaż w Epic Games Store – wielotygodniową akcję promocyjną ze znacznymi obniżkami gier, która trwa od 18 maja do 15 czerwca.

Ceny poszczególnych produkcji obniżono nawet o 75 proc. Dodatkowo znów funkcjonuje odnawialny kupon, umożliwiający obniżenie ceny o 25 proc. Będzie on działał jednak jedynie wtedy, gdy wcześniej kupimy produkcję za 59,99 zł lub więcej.

Czytaj też:

Metro: Last Light za darmo. Steam rozdaje znany hitCzytaj też:

Hideo Kojima polecił polską płytę. Internauci wieszczą współpracę