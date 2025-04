Kursy walut 2 kwietnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Z danych przekazanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że drugi dzień kwietnia rozpoczął się niewielką zwyżką dolara w stosunku do kursu wtorkowego. Dziś 1 dolar amerykański kosztuje 3,87 zł. Euro utrzymało swój kurs i kosztuje 4,18 zł. Frank szwajcarski również pozostaje stabilny. Jego wartość nie zmieniała się w stosunku do dnia poprzedniego i wynosi 4,38 zł. Funt szterling, po niewielkim spadku, ponownie wzrósł. Dziś kosztował 5,00 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 2 kwietnia

dolar – 3,87 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 5,00 zł

Jak kształtowały się kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – wtorek, 1 kwietnia

dolar – 3,86 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,39 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Ostatni tydzień marca przyniósł stabilizację dolara, którego kurs aż do środy utrzymywał się na stałym poziomie 3,86 zł. W czwartek wzrósł do 3,89 zł, ale tydzień zakończył niewielkim spadkiem do 3,88 zł. Euro również wzrosło w czwartek, osiągając cenę 4,19 zł, jednak tydzień zakończyło nieco niżej – na poziomie 4,18 zł. Frank szwajcarski także odnotował czwartkowy skok do 4,40 zł i utrzymał ten kurs w piątek. Funt szterling, po mocnym poniedziałku, we wtorek i środę spadł poniżej poziomu 5 zł. Podczas czwartkowego wzrostu osiągnął pułap 5,03 zł i z taką ceną zakończył tydzień.

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

