Ostatni moment na tani remont? Zobacz, które materiały podrożeją

Rynek materiałów budowlanych pozostaje stabilny, choć pierwsze oznaki wzrostu są już widoczne. Eksperci prognozują, że inwestycje z KPO, rozwój budownictwa wojskowego i program „Czyste Powietrze” mogą znacząco pobudzić popyt, prowadząc do wzrostu cen jeszcze w 2025 roku.

Stabilizacja cen materiałów budowlanych

Rynek materiałów budowlanych w Polsce nadal utrzymuje stabilizację cenową. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl, w lutym spadkowy trend został wprawdzie przełamany, jednak jedynie w symbolicznym wymiarze jednego promila. To nadal za mało, by mówić o zmianie tendencji. Publikowana przez Grupę PSB dynamika cen w relacji rok do roku po raz pierwszy od półtora roku wykazała minimalny wzrost o 0,01 proc., przy wciąż silnie utrwalonym trendzie stabilizacji. W kanale detalicznym odnotowano niewielki spadek o 0,1 proc., natomiast w hurcie nastąpił wzrost o 0,2 proc. Styczniowe dane wskazują na równowagę pomiędzy grupami towarowymi, które potaniały i podrożały – po dziesięć w każdej kategorii. Największe przeceny dotyczyły suchej zabudowy, materiałów wykończeniowych oraz dachów i rynien (spadki od 5,3 do 2,9 proc.). Wzrosty cen odnotowano dla płyt OSB, materiałów do budowy ścian i kominów oraz cementu i wapna (od 3,2 do 5,8 proc.).

Nadchodzi ożywienie na rynku materiałów budowlanych

Eksperci wskazują, że malejąca skala największych wzrostów i spadków cen oraz równowaga między kategoriami taniejących i drożejących materiałów budowlanych sugerują stabilizację rynku. Kluczowym czynnikiem mogącym wpłynąć na zwiększony popyt na materiały budowlane jest konieczność terminowego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

– W roku bieżącym inwestycje w jego ramach mają sięgnąć 90 mld zł. Już niebawem powinny one zostać przeznaczone m.in. na modernizację i budowę setek km torów kolejowych, efektywność energetyczną mieszkań i domów, modernizację sieci energetycznych czy budowę elektrowni wiatrowych – zauważają eksperci z portalu RynekPierwotny.pl.

Dodatkowo, budownictwo wojskowe ma stać się jednym z kluczowych segmentów rynku – według Deloitte, w ciągu najbliższych 10 lat państwo przeznaczy 111 mld zł na budowę i modernizację baz, magazynów, lotnisk i dróg wojskowych. Ważnym czynnikiem stymulującym popyt jest również startujący w marcu 2025 roku program „Czyste Powietrze”, w ramach którego właściciele domów mogą uzyskać do 170 tys. zł dofinansowania na termomodernizację.

Czytaj też:

Rewolucja w segregacji odpadów budowlanych. Jakie są nowe zasady?

Prognozy cen materiałów budowlanych

Inwestycje z KPO, rozwój budownictwa wojskowego i program „Czyste Powietrze” mogą znacząco pobudzić popyt, prowadząc do wzrostu cen jeszcze w 2025 roku. To może przełożyć się na wzrost zainteresowania przede wszystkim produktami z segmentu izolacji termicznych, instalacji grzewczych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Coraz więcej czynników wskazuje na nadchodzące ożywienie w branży budowlanej. To może skutkować kilkuprocentowym wzrostem cen materiałów budowlanych w perspektywie bieżącego roku.

Czytaj też:

Marcowe ceny mieszkań. Na warszawskim rynku niespodziankaCzytaj też:

Remontujesz? Za źle posegregowane odpady budowlane zapłacisz fortunę