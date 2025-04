Marcowe ceny mieszkań. Na warszawskim rynku niespodzianka

„Sprawdziliśmy na podstawie wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, jak w marcu br. zmieniły się średnie ceny ofertowe nowych mieszkań” – poinformowali dziś na platformie X eksperci z BIG DATA RynekPierwotny.pl.

twitter

Jak wynika z ich wstępnych analiz marzec 2025 r. upłynął pod znakiem stabilizacji średniej ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w niemal wszystkich metropoliach.

Marcowa stabilizacja cen mieszkań

Ze wstępnych danych wynika, że w stolicach regionów nastąpiła stabilizacja cen. „Marzec był siódmym miesiącem z rzędu, w którym nie wzrosła średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Krakowie” – wskazują eksperci z BIG DATA RynekPierwotny.pl. Krakowska cena marca wyniosła 16,5 tys. zł/m kw. W Łodzi seria bez podwyżek trwa już szósty miesiąc i cena utrzymuje się na poziomie ok. 11,5 tys. zł/m kw. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii cena wynosząca ok. 11,1 tys. zł/m kw. utrzymuje się już czwarty miesiąc. Poznań również zachował poziom z lutego. Średnia cena metra kwadratowego w stolicy Wielkopolski to ok. 13,4 tys. zł/m kw. Stabilizacja średniej ceny metra kwadratowego powróciła do Trójmiasta (ok. 16,3 tys. zł/m kw.) i Wrocławia (ok. 14,7 tys. zł/m kw.). „W obu metropoliach wzrosła podaż stosunkowo tanich lokali. W Trójmieście wprowadzone w marcu do sprzedaży kosztowały średnio 14 tys. zł za m kw., a we Wrocławiu – 12,5 tys. zł za metr” – zauważają eksperci. Przypominają, że w skali miesiąca średnia cena metra kwadratowego może wzrosnąć lub spaść w zależności od tego, czy na rynek trafi pula drogich czy stosunkowo tanich – jak na dany rynek – lokali.

Ceny mieszkań – w Warszawie w górę

Jak wskazują analitycy, marcowym wyjątkiem była Warszawa, w której średnia cena wzrosła o 1 proc.

– W stolicy, w sprzedaży pojawiła się pula drogich, nawet jak na rynek warszawski, mieszkań z ceną powyżej 30 tys. zł za metr kwadratowy. W efekcie, po siedmiu miesiącach stabilizacji, średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie firm deweloperskich wzrosła o 1 proc. do ok. 17,9 tys. zł – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Czytaj też:

Ile potrzebujesz pieniędzy, żeby kupić mieszkanie w Polsce? Eksperci wyliczyli

Jak kształtowały się ceny mieszkań w ciągu roku?

Analizując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w marcu 2024 i w marcu 2025, widać ich zdecydowany wzrost we wszystkich metropoliach. Najwyższy skok cenowy miał miejsce we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska ceny poszybowały aż o 10 proc. Z kolei najniższy wzrost odnotowała stolica. W Warszawie ceny wyższe tylko o 2 proc. O 8 proc. wzrosły ceny w Trójmieście, o 6 proc. w Łodzi, a o 5 proc. w Poznaniu. Ze wstępnych danych wynika, że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odnotowano czteroprocentowy wzrost. W Krakowie średnia cena metra kwadratowego jest wyższa o 3 proc.

Czytaj też:

Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź, gdzie w Polsce jest największy wybórCzytaj też:

Koszty kredytów mieszkaniowych w Polsce. Niepokojące dane