Remontujesz? Za źle posegregowane odpady budowlane zapłacisz fortunę

Wiosna to idealny czas na remont. Planując go, warto pamiętać, że od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów budowlanych. Chodzi o odpady powstałe podczas budowy, remontu i rozbiórki. Muszą one być podzielone na sześć głównych kategorii: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne. Nowe przepisy obejmują zarówno producentów tych odpadów, jak i firmy zajmujące się ich odbiorem od osób prywatnych. Niezastosowanie się do regulacji może skutkować surowymi karami finansowymi, sięgającymi nawet miliona złotych.

Kogo obowiązują nowe przepisy segregacji odpadów budowlanych?

Nowy obowiązek segregacji odpadów budowlanych dotyczy:

wytwórcy odpadów – zazwyczaj jest nim firma świadcząca usługę budowlano-remontową, a nie podmiot zlecający,

następnego posiadacza odpadów,

podmiotu, któremu zlecono segregację odpadów.

Kogo nie obowiązują nowe przepisy segregacji odpadów budowlanych?

Z obowiązku segregacji zwolnione są osoby prywatne remontujące swoje mieszkanie, dom lub inny lokal – mimo że są wytwórcami odpadów budowlano-remontowych. Jednak, co trzeba podkreślić, obowiązek podziału odpadów na odpowiednie frakcje spoczywa na firmie, której takie odpady zostaną przekazane po remoncie lub budowie.

Kary za niewłaściwą segregacji odpadów budowlanych

Niezapewnienie wysegregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a więc złamanie przepisów art. 101a ust. 1-3 ustawy o odpadach, zagrożone jest administracyjną karą pieniężną.

– Wynosi ona nie mniej niż 1 tys. zł i nie może przekroczyć 1 miliona zł – wyjaśnia rozmowie z „Wprost” Joanna Lech, radca prawny, Senior Associate w kancelarii Rödl & Partner.

Ekspertka tłumaczy, że nałożona kara pieniężna nie zawsze będzie miała wysokość maksymalnej kwoty.

– Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wymierzając administracyjną karę pieniężną, uwzględnia rodzaj naruszenia, jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia, a także rozmiary prowadzonej działalności. Bierze pod uwagę również skutki tych naruszeń oraz wielkość zagrożenia. Kara pieniężna nie zawsze będzie zatem wynosiła kwotę maksymalną. Organ ma uprawnienie do wymierzenia jej w sposób indywidualny – zauważa prawniczka.

