Ilu Ukraińców wyjedzie po utracie 800 plus? Zaskakujące wyniki badania

Przed tygodniem minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że projekt w sprawie ograniczenia 800 plus dla obcokrajowców jest już gotowy. – Rozpoczynamy procedurę rządową, a w kwietniu będzie okazja do zapoznania się ze szczegółami po opublikowaniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji – zapowiedział szef MSWiA.

Siemoniak potwierdził, że w projekcie jest zrealizowana generalna idea, „żeby powiązać wypłatę świadczenia 800 plus z uczestnictwem w polskim systemie składkowo-podatkowym". Podkreślił przy tym, że dokument uwzględnia różne możliwe wrażliwe sytuacje związane np. z samotnym macierzyństwem i innymi sytuacjami losowymi.

Ograniczenie w wypłatach 800 plus dla obcokrajowców, w tym dla Ukraińców, tak by świadczenie trafiało jedynie do osób, które pracują i płacą podatki w Polsce zaproponował na początku roku kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

Tymczasem jak pokazuje badanie, w którym wzięły udział ukraińskie uchodźczynie wojenne mieszkających w Polsce (przeprowadzili je naukowcy z Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań nad Wojnami i Katastrofami UKEN z Krakowa), 60 proc. z nich pracuje. Jak wynika z badania, którego wyniki publikuje "Rzeczpospolita", bez pracy jest 16 proc. respondentek. Dlaczego Ukrainki nie pracują? Ze względu na naukę lub z powodu pobierania emerytury (odpowiednio 11 i 5 proc.). 8 proc. uchodźczyń zajmuje się dzieckiem.

Z badania wynika, że 31 proc. Ukrainek chce wrócić do ojczyzny po zakończeniu wojny. Taki sam odsetek planuje zostać na stałe w Polsce. W jakiej sytuacji by wróciły? Najczęściej wskazywano ostateczne zakończenie wojny (61 proc.), brak działań wojennych i nalotów (40 proc.), a także znalezienie dobrej pracy w swoim kraju (34 proc.). Zaledwie dla 1 proc. ukraińskich uchodźczyń przesłanką do powrotu byłoby zatrzymanie świadczeń socjalnych w Polsce.

