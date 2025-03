Ograniczenia w 800 plus dla Ukraińców coraz bliżej. Projekt już gotowy

W styczniu kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział ograniczenia w wypłatach 800 plus dla obcokrajowców, w tym dla Ukraińców, tak by świadczenie trafiało jedynie do osób, które pracują i płacą podatki w Polsce. Poparcie dla tej koncepcji wyraził premier Donald Tusk.

– Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Zmiany w 800 plus. Projekt gotowy

Nad zmianami w tej sprawie pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na jakim są one etapie? Takie pytanie usłyszał w czwartek szef resortu Tomasz Siemoniak. Minister poinformował, że projekt w tej sprawie jest już gotowy, został opracowany w MSWiA we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

– Rozpoczynamy procedurę rządową, a w kwietniu będzie okazja do zapoznania się ze szczegółami po opublikowaniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji – zapowiedział szef MSWiA.

Siemoniak potwierdził, że w projekcie jest zrealizowana generalna idea, "żeby powiązać wypłatę świadczenia 800 plus z uczestnictwem w polskim systemie składkowo-podatkowym". Podkreślił przy tym, że dokument uwzględnia różne możliwe wrażliwe sytuacje związane np. z samotnym macierzyństwem i innymi sytuacjami losowymi.

– To nie będzie bezduszny projekt, natomiast będzie to projekt, który będzie realizował tę zasadę, że powinno się wypłacać 800 plus tym osobom, które wnoszą pewien wkład do formalnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie – powiedział szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Siemoniak zwrócił również uwagę, że nowe rozwiązania wymagają zmian w kilkudziesięciu różnych ustawach. – Takie zadanie postawił nam premier, żeby projekt był gotowy w kwietniu i to zadanie wykonamy – podsumował minister.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce weszła w życie w połowie zeszłego roku, wprowadzając nowe zasady dotyczące edukacji i świadczeń socjalnych.

Od września obowiązek nauki w polskich placówkach oświatowych został rozszerzony na wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Polski. Dotyczy to zarówno zerówek, jak i szkół podstawowych oraz średnich. Uczęszczanie do polskiej szkoły stało się warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z programów 800 plus oraz Dobry Start. Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek – uczniowie najstarszych klas w szkołach funkcjonujących według ukraińskiego systemu edukacji mogą kontynuować naukę online i nie muszą zapisywać się do polskich szkół.

