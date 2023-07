Koniec z tanim graniem. Game Pass Core ukróci popularny sposób na oszczędność

Firma Microsoft ogłosiła wielkie zmiany w swoich subskrypcjach Game Pass i Xbox Live Gold. Spółka odchodzi od znanego graczom od wielu lat systemu opłat za grę online na konsolach Xbox. Jednocześnie już niedługo w niebyt odejść może dość popularny sposób, na jaki można było zaoszczędzić na Xbox Game Pass Ultimate. O co chodzi?

Microsoft wprowadza Xbox Game Pass Core – to koniec Xbox Live Gold

Na początku tygodnia Microsoft ogłosił wprowadzenie zupełnie nowej subskrypcji – Xbox Game Pass Core. Daje ona dostęp do możliwości gry online na konsolach Xbox, tak jak dotychczas robiła to subskrypcja Xbox Live Gold, znana jescze z Xboksa 360.

Nowy abonament całkowicie zastąpi Golda już 14 września 2023 roku. Koszt usługi wyniesie 29 zł miesięcznie lub 249 zł rocznie. Miłym ukłonem dla abonentów jest zaś dostęp do 25 popularnych gier bez dodatkowych opłat (dostępność zależna od kraju). Nowe tytuły będą zaś podobno dodawane 2-3 razy w roku. Obecnie na liście są:

Ostatnie chwile na tani Xbox Game Pass Ultimate

Wszystko to wygląda jak znaczne uatrakcyjnienie dość mało popularnego dziś abonamentu Gold. Gracze szukający oszczędności od ogłoszenia nie chcą pogodzić się z nową sytuacją. Nowy abonament najprawdopodobniej oznacza bowiem twarde zakończenie bardzo opłacalnej promocji.

Od paru lat istniał sposób na zakupienie Xbox Game Pass Ultimate w znacznie obniżonej cenie. To najwyższy możliwy poziom subskrypcji usługi Microsoftu (który swoją drogą niedawno podrożał). Daje on dostęp do biblioteki gier na PC oraz konsolach, grania w chmurze czy gry online za pomocą Xbox Live Gold.

To ten ostatni element pozwalał na intratną wymianę. Gracze kupowali wiele tańszych kart subskrypcji Gold, zwykle vouchery na 3 miesiące gry w sieci. Na koniec wystarczyło kupić jeden miesiąc subskrypcji Game Pass Ultimate i cały zbudowany na koncie okres abonamentowy przemieniał się w lepszą subskrypcję. Tym sposobem taniej płaciło się za nawet 36 miesięcy grania.

Microsoft wiedział, że gracze wykorzystują kruczek w systemie i nie tak dawno zmienił przelicznik na mniej korzystny (36 mc Gold = 24 mc Ultimate). Z wprowadzeniem Xbox Game Pass Core i likwidacją systemu Gold wydaje się, że promocja zostanie ostatecznie zamknięta już we wrześniu.

