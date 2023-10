Prezentacja GTA 6 już w tym tygodniu? Są kolejne przecieki

Internet huczy od plotek dotyczących premiery pierwszego trailera GTA 6. Prezentacja nadzwyczaj wyczekiwanej gry może się odbyć nawet w tym tygodniu. Anonimowe źródła zapewniają zaś nawet opis całego materiału.

Pokaz GTA 6 już 26 października? O tym mówią przecieki

Na Reddicie nowe dane zapewniają aż dwaj informatorzy, których historie wydają się zgadzać. Niejaki FollowTheDamnLeakCJ przekonuje, że prezentacja odbędzie się już 26 października 2023 r., co miała mu przekazać… żona pracująca w Rockstar Games. Drugie źródło to calvins48, który także potwierdza datę i zarzeka się, że dwukrotnie widział trailer, jaki planuje pokazać firma.

Co ciekawe obaj leakerzy mają bardzo podobne informacje, nie tylko odnośnie daty prezentacji, ale także poszczególnych scena ze zwiastuna, który ma pokazać Rockstar. Można to traktować jako potwierdzenie prawdziwości tych informacji, choć oczywiście do danych z przecieków nie można się zbytnio przywiązywać.

W samym zwiastunie GTA 6 mamy zobaczyć wiele niepołączonych ze sobą scen. Materiał ma się zacząć od ujęcia na wodę, dźwięków natury i aligatora. Następnie mamy usłyszeć utwór „Thats’s All” zespołu Genesis. Kolejno widzieć będziemy nocne ujęcia Vice City, scenę w klubie nocnym, ujęcie przy basenie i w końcu bohaterów gry. Jason i Lucia mają leżeć w kabriolecie.

Kolejno będziemy widzieć nawet kilkanaście bardzo szybkich przebitek. Finał ma się zakończyć bardzo krótkim dialogiem między bohaterami, w tym Jasonem pytającym „co jest gotowa stracić” Lucia.

Pracownik Rockstar z falstartem. Pokazał nowe logo związane z GTA 6?

Fani niezależnie dotarli też do innego szczegółu, który może świadczyć o nadchodzącej wielkimi krokami prezentacji GTA 6. W serwisie LinkedIn niejaki Dylan McCrone postanowił uatrakcyjnić swoje konto i zmienić baner w tle.

Projektant graficzny pracujący w Rockstar Games pokazał logo firmy, lecz w bardzo neonowej estetyce i wpadającym w róż kolorze. Materiał ten nie był widziany nigdzie indziej i bardzo pasowałby do klimatu Miami, jaki ma oddawać Vice City w GTA 6.

Możliwe, że pracownik pośpieszył się z prezentacją nowych grafik o parę dni. Niedługo po wykryciu informacji przez internautów całe jego konto zostało usunięte, co jest dość zastanawiające. Jednocześnie Dylana McCrone nadal można zaleźć w LinkedInie, choć zmieniło się jego zdjęcie profilowe. Nie można więc wykluczyć alternatywnego wyjaśnienia: zabieg nie był pomyłką i ktoś stworzył fałszywe konto dla zabawy lub siania dezinformacji.

