Dodatek do The Sims 4 za darmo z okazji Świąt. Jak go zdobyć?

Mimo że od premiery The Sims 4 zdążyło minąć już ponad dziewięć lat, popularność kultowej gry od Electronic Arts wśród fanów symulacji życia wcale nie maleje, a gra jest cały czas rozwijana i wzbogacana o nową zawartość.

Za kolejne dodatki, wprowadzające nowe elementy do wirtualnego świata Simów, zwykle trzeba zapłacić, lecz nie przy okazji tegorocznych Świąt, z okazji których twórcy Sims 4 przygotowali całkowicie darmowe rozszerzenie do swojej popularnej gry. Czas na jego odebranie jest ograniczony.

Darmowy dodatek do The Sims 4. Jak go pobrać?

„Romantyczny ogród. Akcesoria” – tak zatytułowany jest najnowszy pakiet rozszerzeń do The Sims 4, który, zgodnie z tytułem, wprowadza do gry nową zawartość w postaci akcesoriów ogrodowych z romantyczną historią w tle. Jak czytamy w oficjalnej informacji opublikowanej przez Electronic Arts:

„Stwórz bujny, wiktoriański ogród dla swoich Simów i przygotuj się na romans w The Sims 4 Romantyczny ogród. Akcesoria. Wywołaj odpowiedni nastrój, korzystając z romantycznej mody w kwiatowym stylu dla twoich Simów. Baw się z nim przy wspaniałej, tryskającej wodą fontannie, a potem wybierz się do studni życzeń, wrzuć monetę i sprawdź, czy spełnią się najskrytsze pragnienia twojego Sima”.

Ogrodowy zestaw za darmo w The Sims 4

Dzięki rozszerzeniu na naszą parcelę w The Sims 4 można dodać teraz rzeczy takie jak: kwiaty i kwieciste elementy dekoracyjne, studnia życzeń, fontanna, czy ubrania z motywem kwiatów.

Darmowy dodatek „Romantyczny ogród. Akcesoria” do The Sims 4 jest już dostępny w momencie, gdy czytacie te słowa, a promocja potrwa do 9 stycznia 2024 roku do godziny 19:00. Do tego czasu rozszerzenie można bez dodatkowych opłat pobrać z platformy Steam (w przypadku pecetowej wersji gry), a także z wirtualnych sklepów na PlayStation i Xboksie. Sama gra The Sims 4 jest obecnie dostępna za darmo na każdej z tych platform.

