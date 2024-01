Wraca sprawa The Day Before. Gracze próbują uratować grę

Zaledwie w połowie grudnia minionego roku wydawało się, że to już koniec The Day Before, bo niegdyś szumnie zapowiadana gra ostatecznie okazała się wielką klapą. Projekt nagle został skasowany, a tworzące go studio zamknięte, mimo że niektórzy użytkownicy platformy Steam zdążyli zakupić grę we wczesnym dostępie.

I choć naprawdę wydawało się, że to już absolutny koniec historii pod tytułem The Day Before, to nagle dochodzi do niespodziewanego zwrotu akcji. Wygląda na to, że gra może zyskać nowe życie dzięki zaangażowaniu zgromadzonej wokół niej społeczności.

The Day Before wraca dzięki moderom

Dwóch graczy, posługujących się pseudonimami Luci0 oraz Fskartd, powzięło działania mające przywrócić do życia skompromitowane The Day Before. Rozpoczęli oni prace nad znalezieniem metody obejścia oficjalnych zabezpieczeń kodu źródłowego gry i dostosowania jej do gry w offline, w trybie dla pojedynczego gracza.

Luci0 i Fskartd to tzw. moderzy, czyli osoby, które zajmują się nieoficjalnym tworzeniem nowej zawartości do danej gry lub modyfikowaniem jej kodu źródłowego zgodnie z oczekiwaniami społeczności innych graczy. Poinformowali oni właśnie, że „robią co mogą”, by zmodyfikować i udostępnić grę w bardziej przystępnej formie. Na koniec dodali jednak, że „niczego nie obiecują” i że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o potencjalnej dacie wypuszczenia odmienionego The Day Before.

Z forum Reddit dowiadujemy się natomiast, że internautom udało się już złamać zabezpieczenia gry i uruchomić ją bez konieczności używania platformy Steam. A to jest właśnie głównym celem szeroko zakrojonych prac osób ze sceny moderskiej – chodzi o to, by w grę można było grać bez konieczności połączenia z internetem. Co z tego wyjdzie, przekonamy się pewnie wkrótce.

Tak czy inaczej, działania naprawcze zostały podjęte, więc jest to dobra wiadomość dla fanów tego, co do tej pory zdążyli dostarczyć twórcy ze studia Fntastic. Swoją drogą, w obliczu spektakularnej klapy The Day Before, nazwa studia nadaje całej sprawie dość absurdalnie humorystycznego wymiaru.

Grudniowe zamieszanie wokół The Day Before

The Day Before było szumnie zapowiadane jako survivalowa gra MMO w świecie zombie i jednocześnie pierwszą masowa produkcja tego typu z udziałem żywych trupów. Na zwiastunach tytuł prezentował się naprawdę obiecująco, a pod względem rozgrywki przypominał rewelacyjne pod tym względem The Last of Us od Sony.

Dokładnie 13 grudnia twórcy The Day Before zaczęli nagle usuwać z sieci swoje wcześniejsze wpisy na temat projektu. Niebawem okazało się, że studio Fntastic zostaje zamknięte, projekt zlikwidowany, a gra zapowiadana jako nowy standard w branży pozostaje na serwerach niedokończona i tragicznie wykonana.

Czytaj też:

The Day Before największą klapą 2023 roku. Twórcy oszukali graczyCzytaj też:

Te marki miały najlepsze reklamy w 2023 roku. Na podium znani giganci