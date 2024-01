Frostpunk 2 to kolejna polska gra, na którą czeka świat. Zobacz nowy zwiastun

Frostpunk 2 to bezpośrednia kontynuacja jednej z najlepszych gier strategicznych ostatnich lat, wydanych na komputery PC i Mac, a także konsole PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja polskiego 11 bit studios znajduje się pośród najbardziej oczekiwanych obecnie, przez graczy z całego świata, nadchodzących gier komputerowych. A już na pewno jest tak w przypadku fanów strategii. My też czekamy, a poniżej możecie zobaczyć, czego dotyczy to oczekiwanie.

Frostpunk 2 na nowym zwiastunie

Na powyższym zwiastunie po raz pierwszy zaprezentowane zostały fragmenty właściwej rozgrywki. Mamy też okazję, by zobaczyć wreszcie, jak we Frostpunk 2 wyglądał będzie interfejs użytkownika. Trzeba przyznać, że na nowym materiale gra prezentuje się bardzo ciekawie i imponująco, wygląda więc na to, że zdecydowanie jest na co czekać.

Nadzieje i oczekiwania graczy związane z grą Frostpunk 2 nie bez przyczyny są tak wysokie. Wystarczy wspomnieć, że na platformie Metacritic, wyliczającej średnią ze wszystkich ocen wystawionych danej grze przez największe portale branżowe oraz samych graczy, pierwszy Frostpunk z 2018 roku zdobył 84 punktów na 100 możliwych, a średnia z ocen wystawionych mu przez ponad tysiąc graczy wynosi aktualnie 8,4. To bardzo dobry wynik, plasujący grę polskich twórców z 11 bit studios wśród najlepiej ocenianych gier ostatnich lat.

Mroźny Nowy Londyn 30 lat później

We Frostpunk 2 jeszcze raz wcielimy się w zarządcę miasta w świecie skutym lodem, a akcja kontynuacji rozgrywać będzie się trzydzieści lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Ponownie trafimy tu do mroźnego Nowego Londynu, jednego z ostatnich bastionów ludzkości, by budować infrastrukturę, gromadzić zasoby, walczyć z wrogami i postarać się po prostu przetrwać w tych wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach.