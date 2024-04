Ta gra przebiła nawet Wiedźmina 3! Polskie studio Slavic Magic świętuje wielki sukces

Manor Lords, strategia czasu rzeczywistego osadzona w średniowieczu, opracowana przez polskie studio Slavic Magic, odniosła ogromny sukces jeszcze przed premierą, kiedy to do lisy życzeń na Steamie dodało ją ponad 3 miliony graczy! Po premierze wersji we wczesnym dostępie gra dodatkowo zyskała uznanie graczy za wciągającą rozgrywkę, oszałamiającą grafikę i dbałość o szczegóły.

Wielki sukces Manor Lords na Steamie

Manor Lords zadebiutowało na platformie Steam w miniony piątek 26 kwietnia. Podczas weekendu w szczytowym momencie jednocześnie grało w nią ponad 172 tys. osób. To bardzo dobry wynik. Dla porównania, rekord Wiedźmina 3, który przez wiele osób jest uważany za najlepszą polską grę w historii branży, wynosi „zaledwie” 103 tys osób zalogowanych jednocześnie na Steamie.

„Jesteśmy niesamowicie dumni z sukcesu Manor Lords i wdzięczni za niesamowite wsparcie, jakie otrzymaliśmy od graczy i krytyków. Naszym celem było stworzenie wciągającej i autentycznej gry strategicznej, która przeniesie graczy do średniowiecza, i jesteśmy zachwyceni, że gra została tak dobrze przyjęta” – powiedział Piotr Nowak, dyrektor generalny Slavic Magic.

Sukces Manor Lords jest świadectwem rosnącej jakości i innowacyjności polskiej branży gier wideo. Gra jest dowodem na to, że polskie studia mogą tworzyć gry światowej klasy, które mogą konkurować z najlepszymi tytułami na rynku.

O co chodzi w Manor Lords

W Manor Lords gracze wcielają się w rolę władcy średniowiecznego miasta, odpowiedzialnego za jego rozwój i obronę. Muszą zarządzać zasobami, budować budynki, rozwijać technologie i rekrutować armię, aby zapewnić przetrwanie i rozwój swojego miasta. Gra oferuje szeroki wachlarz jednostek i budynków, umożliwiając graczom dostosowanie swojej strategii do własnych preferencji.

Jedną z unikalnych cech Manor Lords jest nacisk na realizm i historyczną dokładność. Od zbroi i broni po architekturę i krajobrazy, każdy aspekt gry został starannie zaprojektowany, aby oddać ducha epoki.

