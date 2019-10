Premier wprowadzi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Na czym polega?

Od 10 października od godziny 00:01 do 14 października włącznie, obowiązywać będzie alarm BRAVO-CRP. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego został on wprowadzony na czas okołowyborczy. Podwyższona gotowość służb ma pozwolić na całodobowe monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w całym kraju. Poprzednio taki alarm wprowadzono przed wyborami do europarlamentu, które odbyły się pod koniec maja tego roku.

Co to jest stopień alarmowy BRAVO-CRP?

Jak wyjaśnia RCB, stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2. w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Co to oznacza?

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m.in. takie zadania jak:

Wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej

Monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej



Sprawdzenie dostępności usług elektronicznych



Poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności



Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów



Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Jak podkreśla RCB, bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czytaj także:

Wałęsa zapowiedział, że chce poprzeć PSL. Sawicki: Robi więcej zamieszania niż dobrego