Facebook zmienia logo. Będzie mienić się kolorami tęczy

Facebook, czyli firma, która dawno już zaczęła wykraczać poza tytułowy serwis społecznościowy, postanowiła zmienić swoją identyfikację wizualną. Chodzi o to, aby firma zaczęła się kojarzyć ze wszystkimi posiadanymi markami. Stąd w nowym logotypie pojawiają się charakterystyczne dla poszczególnych serwisów barwy – niebieski dla Facebooka, czy żółto-różowo-fioletowy gradient dla Instagrama.

Nowe logo będzie się wiązało z informacją dodaną w każdej z aplikacji należącej do grupy. W ustawieniach zobaczymy napis „from FACEBOOK”. W każdej z aplikacji będzie to logo w pasującej do niej kolorze. Firmie chodzi przede wszystkim o transparentność. „Ludzie powinni wiedzieć, do kogo należy produkt, z którego korzystają” – napisał dyrektor marketingu Facebooka Antonio Lucio, cytowany przez Bloomberga.

Lucio powiedział także, że firma brała pod uwagę najbardziej oczywiste rozwiązanie, którym jest zmiana nazwy, ale uznała, że może to być odebrane jako próba ukrycia się przed ostatnimi problemami wizerunkowymi.

